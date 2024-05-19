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Что нужно иметь с собой при эвакуации: главные правила "экстренного чемоданчика"

Фото: украинцам напомнили правила "экстренного чемоданчика" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во время войны украинцы должны быть готовы к экстренным ситуациям. Для этого нужно иметь специальный "чемоданчик" с минимальным запасом необходимых вещей и средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Экстренный чемоданчик" - это обычный крепкий и удобный рюкзак среднего размера. Он должен вмещать необходимый минимум одежды и предметов гигиены, лекарства, средства индивидуальной защиты и пищи.

В аптечке должны быть бинты, вата, лейкопластырь, джуты, йод, активированный уголь, жаропонижающие и обезболивающие препараты, противоаллергические средства.

Во время войны "экстренный чемоданчик" используют при эвакуации или обстрелах, когда необходимо быстро пройти в укрытие и пробыть там некоторое время.

В "экстренный чемоданчик" рекомендуется положить:

  • копии важных документов в полиэтиленовой упаковке (паспорт, водительское удостоверение, документы на недвижимость, авто и т.п.);
  • кредитные карты и наличные деньги (небольшой запас);
  • дубликаты ключей от дома и машины;
  • средства связи и информации (например, небольшое радио);
  • фонарик, спички или зажигалку, свечи, свисток;
  • многофункциональный инструмент с лезвием, ножом, отверткой, ножницами и т.п.;
  • несколько пакетов для мусора;
  • необходимая посуда (лучше металлическая).

 

Напомним, что в Украине во время войны действует комендантский час. РБК-Украина объясняло, кому можно быть ночью на улице.

Также мы рассказывали, как украинцы могут найти ближайшее укрытие.

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