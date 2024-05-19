Что нужно иметь с собой при эвакуации: главные правила "экстренного чемоданчика"

Напомним, что в Украине во время войны действует комендантский час. РБК-Украина объясняло, кому можно быть ночью на улице.

Также мы рассказывали, как украинцы могут найти ближайшее укрытие.

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