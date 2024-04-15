Через "Дію" и не только. Как в Украине найти ближайшее укрытие
Во время воздушных тревог в Украине местные власти и военные всегда призывают население пройти в укрытие, чтобы не стать жертвой российского террора.
РБК-Украина рассказывает, как украинцам найти ближайшее укрытие.
В ходе подготовки публикации использовались данные Министерства цифровой трансформации и Киевской городской государственной администрации.
Укрытия в Киеве
В Киеве после полномасштабного российского вторжения была создана интерактивная карта укрытий. С помощью этой карты киевляне и гости города могут узнать, где находится ближайшее укрытие, кто за него отвечает, а также пожаловаться на его состояние.
Чтобы воспользоваться интерактивной картой укрытий Киева, - перейдите по ссылке.
Также карта столичных укрытий доступна в приложении "Киев Цифровой". В приложении есть возможность загрузить карту на смартфон, чтобы иметь возможность пользоваться ею без связи и доступа к интернету.
Где скачать "Киев Цифровой":
Укрытия по Украине
Жители других регионов Украины также могут найти укрытие с помощью своего смартфона. Для этого нужно иметь только приложение "Дія".
Где скачать "Дію":
Чтобы воспользоваться картой, украинцам нужно войти в приложение "Дія", открытую вкладку с Сервисами и выбрать сервис "Несокрушимость". На карте будут обозначены не только укрытия, но и "Пункты несокрушимости". Карта в "Дії" доступна как онлайн, так и офлайн.
С помощью карты в "Дії" украинцы могут:
- быстро найти ближайшее безопасное место;
- просмотреть информацию об укрытии;
- проложить маршрут до укрытия;
- просмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;
- узнать, сколько людей вмещает укрытие;
- оценить состояние укрытия;
- оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эта информация будет передана в ОВА;
- поделиться локацией с родственниками или друзьями.
Внимание! По соображениям безопасности карта в "Дії" недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Жители этих регионов могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.
Напомним, в полиции рассказывали, как нужно действовать во время воздушной тревоги в Украине. Правоохранители дали алгоритмы действий на три разных случая.
Кроме того, украинцам объясняли, как поддержать ребенка во время воздушной тревоги.
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