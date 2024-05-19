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Що потрібно мати з собою при евакуації: головні правила "екстреної валізки"

Фото: українцям нагадали правила "екстреної валізки" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час війни українці повинні бути готовими до екстрених ситуацій. Для цього потрібно мати спеціальну "валізку" з мінімальним запасом необхідних речей та засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Екстрена валізка" - це звичайний міцний і зручний рюкзак середнього розміру. Він повинен вміщати необхідний мінімум одягу і предметів гігієни, ліків, засобі індивідуального захисту та їжі.

В аптечці повинні бути бинти, вата, лейкопластир, джути, йод, активоване вугілля, жарознижувальні та знеболювальні препарати, протиалергічні засоби. 

Під час війни "екстрену валізку" використовують при евакуації або обстрілах, коли необхідно швидко пройти в укриття і пробути там деякий час.

В "екстрену валізку" рекомендується покласти:

  • копії важливих документів у поліетиленовій упаковці (паспорт, водійське посвідчення, документів на нерухомість, авто тощо);
  • кредитні картки і готівку (невеликий запас);
  • дублікати ключів від оселі та машини;
  • засоби зв'язку та інформації (наприклад, невелике радіо);
  • ліхтарик, сірники чи запальничку, свічки, свисток;
  • багатофункціональний інструмент з лезом, ножем, викруткою, ножицями тощо;
  • декілька пакетів для сміття;
  • необхідний посуд (краще металевий).

 

Нагадаємо, що в Україні під час війни діє комендантська година. РБК-Україна пояснювало, кому можна бути вночі на вулиці.

Також ми розповідали, як українці можуть знайти найближче укриття.

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