Що потрібно мати з собою при евакуації: головні правила "екстреної валізки"

Нагадаємо, що в Україні під час війни діє комендантська година. РБК-Україна пояснювало, кому можна бути вночі на вулиці.

Також ми розповідали, як українці можуть знайти найближче укриття.

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