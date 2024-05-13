Как действует комендантский час в областях Украины и кому можно быть ночью на улице

Почти во всех областях Украины с начала полномасштабного российского вторжения продолжает действовать комендантский час. В это время гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов, но есть исключения.

РБК-Украина рассказывает, как действует комендантский час в областях и кому можно быть в это время на улице. В ходе подготовки материала использовались публикации Киевской городской государственной администрации, областных военных администраций, а также постановление Кабинета министров №573 от 08.07.2020 года.

Содержание Что такое комендантский час

Как действует комендантский час в областях

Кому можно быть на улице во время комендантского часа Что такое комендантский час Комендантский час - это запрет для населения находиться на улицах или в других общественных местах в определенное время. Комендантский час вводится по приказу военного командования или военной администрации, о котором информируются предприятия, учреждения, организации и население сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями (в случае их образования) или советами обороны областей и через средства массовой информации. Как действует комендантский час в областях На сегодняшний день комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Время действия комендантского часа по регионам: Киев - с 00:00 до 05:00;

Киевская область - с 00:00 до 05:00;

Винницкая область - с 00:00 до 05:00;

Волынская область - с 00:00 до 05:00;

Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00 (в Никопольском районе с 23:00 до 4:00, в Синельниковском - с 22:00 до 5:00);

Донецкая область - с 21:00 до 5:00;

Житомирская область - с 00:00 до 5:00;

Запорожская область - с 21:00 до 5:00 (в Запорожье с 23:00 до 5:00);

Ивано-Франковская область - с 00:00 до 5:00;

Кировоградская область - с 00:00 до 4:00;

Луганская область - с 21:00 до 5:00;

Львовская область - с 00:00 до 5:00;

Николаевская область - с 00:00 до 5:00 (в Очакове с 23:00 до 5:00);

Одесская область - с 00:00 до 5:00;

Полтавская область - с 00:00 до 4:00;

Ровенская область - с 00:00 до 5:00;

Сумская область - 23:00 до 5:00;

Тернопольская область - с 00:00 до 5:00;

Харьковская область - с 23:00 до 5:00;

Херсонская область - с 20:00 до 6:00;

Хмельницкая область - с 00:00 до 5:00;

Черкасская область - с 00:00 до 4:00;

Черновицкая область - с 00:00 до 04:00;

Черниговская область - с 00:00 до 4:00. Кому можно быть на улице во время комендантского часа Во время действия комендантского часа разрешается находиться на улице и в других общественных местах только гражданам со специальным пропуском, выдаваемым военными администрациями. Граждане, не имеющие пропуска, имеют право выходить на улицу во время комендантского часа только, чтобы пройти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.