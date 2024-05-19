Что нужно иметь с собой при эвакуации: главные правила "экстренного чемоданчика"

Во время войны украинцы должны быть готовы к экстренным ситуациям. Для этого нужно иметь специальный "чемоданчик" с минимальным запасом необходимых вещей и средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Во время войны "экстренный чемоданчик" используют при эвакуации или обстрелах, когда необходимо быстро пройти в укрытие и пробыть там некоторое время.

В аптечке должны быть бинты, вата, лейкопластырь, джуты, йод, активированный уголь, жаропонижающие и обезболивающие препараты, противоаллергические средства.

"Экстренный чемоданчик" - это обычный крепкий и удобный рюкзак среднего размера. Он должен вмещать необходимый минимум одежды и предметов гигиены, лекарства, средства индивидуальной защиты и пищи.

Напомним, что в Украине во время войны действует комендантский час. РБК-Украина объясняло, кому можно быть ночью на улице.

Также мы рассказывали, как украинцы могут найти ближайшее укрытие.

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