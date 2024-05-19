Что нужно иметь с собой при эвакуации: главные правила "экстренного чемоданчика"
Во время войны украинцы должны быть готовы к экстренным ситуациям. Для этого нужно иметь специальный "чемоданчик" с минимальным запасом необходимых вещей и средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Экстренный чемоданчик" - это обычный крепкий и удобный рюкзак среднего размера. Он должен вмещать необходимый минимум одежды и предметов гигиены, лекарства, средства индивидуальной защиты и пищи.
В аптечке должны быть бинты, вата, лейкопластырь, джуты, йод, активированный уголь, жаропонижающие и обезболивающие препараты, противоаллергические средства.
Во время войны "экстренный чемоданчик" используют при эвакуации или обстрелах, когда необходимо быстро пройти в укрытие и пробыть там некоторое время.
В "экстренный чемоданчик" рекомендуется положить:
- копии важных документов в полиэтиленовой упаковке (паспорт, водительское удостоверение, документы на недвижимость, авто и т.п.);
- кредитные карты и наличные деньги (небольшой запас);
- дубликаты ключей от дома и машины;
- средства связи и информации (например, небольшое радио);
- фонарик, спички или зажигалку, свечи, свисток;
- многофункциональный инструмент с лезвием, ножом, отверткой, ножницами и т.п.;
- несколько пакетов для мусора;
- необходимая посуда (лучше металлическая).
Напомним, что в Украине во время войны действует комендантский час. РБК-Украина объясняло, кому можно быть ночью на улице.
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