Що потрібно мати з собою при евакуації: головні правила "екстреної валізки"

Під час війни українці повинні бути готовими до екстрених ситуацій. Для цього потрібно мати спеціальну "валізку" з мінімальним запасом необхідних речей та засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Під час війни "екстрену валізку" використовують при евакуації або обстрілах, коли необхідно швидко пройти в укриття і пробути там деякий час.

В аптечці повинні бути бинти, вата, лейкопластир, джути, йод, активоване вугілля, жарознижувальні та знеболювальні препарати, протиалергічні засоби.

"Екстрена валізка" - це звичайний міцний і зручний рюкзак середнього розміру. Він повинен вміщати необхідний мінімум одягу і предметів гігієни, ліків, засобі індивідуального захисту та їжі.

Нагадаємо, що в Україні під час війни діє комендантська година. РБК-Україна пояснювало, кому можна бути вночі на вулиці.

Також ми розповідали, як українці можуть знайти найближче укриття.

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