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Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

Дублин, Ирландия, Суббота 16 ноября 2024 18:00
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Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест Фото: Дублин, Ирландия (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Большинство достопримечательностей Ирландии расположены на территории Дублина. Это город с уникальным сочетанием истории, культуры и современной жизни.

РБК-Украина собрало интересные места столицы Ирландии, которые непременно стоит посетить.

Содержание:

Дублинский замок

Самая значительная достопримечательность столицы Ирландии – Дублинский замок. он расположен в историческом центре города, к югу от реки Лиффи.

Замок с момента сотворения занимает принципиальное и приметное место в государстве. Он является основным правительственным комплексом зданий в Дублине.

Первоначально замок создавался как укрепление Дублина, в течение своего существования использовался с разнообразными целями. В разный период служил резиденцией короля, имением наместников Британской империи в Ирландии. В зданиях размещались суды и парламент.

Сейчас замок открыт для свободного посещения, иногда он используется для организации официальных приемов.

Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

Дублинский замок (фото из сети)

Район Темпл-Бар

Район Темпл-Бар - культовый городской район, известный благодаря большому количеству баров и ресторанов. Здесь вы ощутите настоящую ирландскую атмосферу с живой музыкой и традиционными танцами.

На территории района находится старейший ирландский паб "The Brazen Head", открытый в 1198 году. В некоторых заведениях можно попробовать более 600 видов пива, привезенного со всего мира.

Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

Район Темпл-Бар (фото из сети)

Графтон-стрит

    Графтон-стрит - одна из двух главных торговых улиц столицы Ирландии.

    Это центр туристической жизни города, здесь много магазинов, баров, постоянно выступают уличные музыканты и актеры. На улице располагается множество исторических построек.

    Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

    Графтон-стрит (фото из сети)

    Собор Святого Патрика

    Кафедральный собор Святого Патрика - англиканская базилика, главный храм протестантской церкви Ирландии в Дублине. Он является самым большим собором Ирландии.

    Он был основан в 1191 году и потому является немым свидетелем более восьми веков истории и культуры Ирландии. Архитектурная красота собора прослеживается и внутри, и снаружи здания.

    Именно здесь лежат останки Джонатана Свифта, автора "Путешествий Гулливера", который также был почетным архипресвитером этого собора.

    Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

    Собор Святого Патрика (фото из сети)

    Собор Христа

    Собор Христа - главный собор Дублина, возведенный в начале 11 века.

    Оригинальный фасад храма дошел до наших дней, но интерьер претерпел существенные изменения во время реставрации. Вот поэтому во внутреннем декоре много деталей викторианской эры.

    Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

    Собор Христа (фото из сети)

    Тринити-колледж

    Тринити-колледж - самое старое и престижное учебное заведение в Ирландии. Он входит в состав Дублинского университета. Часто его сравнивают с Оксфордом и Кембриджем.

    Тринити-колледж расположен в центре Дублина. Он занимает площадь в 190 000 кв. м, на которой находится множество как старых, так и новых зданий, расположенных вокруг больших дворов, и два игровых поля.

    Тринити-колледж владеет бесценным библиотечным фондом, состоящий из 4 млн томов. Заведение открыто для посещения туристами.

    Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

    Фото: Тринити-колледж (wikipedia.org)

    Музей пива Гиннесс

    Музей пива Гиннесс, расположенный в самом сердце пивоварни Сент-Джеймс Гейт, является одной из самых популярных туристических достопримечательностей по всей Ирландии.

    Музей располагается в бывшем бродильном цехе, который был остановлен в 1988 году. Чтобы здание не простаивало впустую, было решено открыть экспозицию, посвященную истории местного пива.

    Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

    Музей пива Гиннесс (фото из сети)

    Дублинская игла

    Монумент в форме иглы является одним из самых простых и заметных достопримечательностей столицы Ирландии. Он возвышается над землей примерно на 120 метров.

    Диаметр этой конструкции, изготовленной полностью из нержавеющего металла, составляет около 3 метров у основания и всего 15 сантиметров у вершины.

    В солнечные дни Дублинская игла буквально блестит на солнце, при этом ночью ее шпиль подсвечивается изнутри, что делает этот шпиль похожим на городской маяк.

    Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

    Дублинская игла (фото из сети)

    Национальный музей Ирландии

    Национальный музей Ирландии - самый большой музей страны с коллекцией, охватывающей более 4 млн экспонатов.

    Здесь представлен ряд выставок, исследующих ирландскую историю, искусство и культуру. В музее также есть библиотека и исследовательский центр.

    Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

    Национальный музей Ирландии (wikipedia.org)

    Мост Сэмюэля Беккета

    Мост Сэмюэля Беккета - вантовый мост, соединяющий северный и южный берега реки Лиффи в Дублине. Назван в честь ирландского писателя Сэмюэля Беккета.

    Длина моста - 123 метров, высота - 48 метров. Мост держится на 31 вантах и способен возвращаться на 90 градусов, открывая путь проходящим по реке судам.

    Любопытно, что детали моста были собраны в Голландии и перевезены в Ирландию.

    Сооружение быстро стало популярной достопримечательностью благодаря изяществу и сходству внешнего вида с формой арфы. Мостом открыто пешеходное и автомобильное движение, также ведутся работы по построению трамвайных путей.

    Что посмотреть в Дублине, если едете туда впервые: 10 интересных мест

    Фото: мост Сэмюэля Беккета (wikipedia.org)

    Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Барселоне, Стамбуле, Амстердаме и Будапеште.

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