Что означал костюм Зеленского на встрече с Трампом: скрытое послание

Вторник 19 августа 2025 16:12
Что означал костюм Зеленского на встрече с Трампом: скрытое послание Зеленский и Трамп в Белом доме (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Стиль Зеленского стал одной из тем переговоров в Белом доме 18 августа. Дизайнер Эльвира Гасанова рассказала, какой символизм скрывал образ президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом владелица бренда GASANOVA рассказала в комментарии OBOZ.

Аутфит Зеленского на встречи с Трампом

Президент сохранил собственный стиль и смог произвести положительное впечатление на американского лидера. Он отошел от привычного милитари и добавил больше классики.

На переговорах в Белом доме Зеленский появился в комплекте из капсульной коллекции бренда VIKTORANISIMOV, которая была создана для него. Образ состоял из пиджака, классической рубашки и прямых брюк.

Что означал костюм Зеленского на встрече с Трампом: скрытое посланиеЗеленский на встречи с Трампом (фото: Getty Images)

Какой смысл скрывал костюм Зеленского

Гасанова, которая неоднократно работала с президентом, объяснила: черный цвет символизирует траур и одновременно силу. Это жест уважения к погибшим и демонстрация непоколебимости Украины.

А отсутствие галстука поддерживает статус "полевого" лидера даже во время визита в Белый дом.

Особое внимание привлекает крой пиджака - он больше напоминает униформу, чем костюм. Как известно, его создали из армейского канваса, который часто используется в производстве военного снаряжения или одежды.

"Здесь читается двойной месседж: с одной стороны, "я - президент на войне", который не полностью переходит в привычный дипломатический дресс-код; с другой - это уже знак зрелости и готовности к переговорам на равных, ведь черный костюм-силуэт", - пояснила дизайнер.

Что означал костюм Зеленского на встрече с Трампом: скрытое посланиеЧто скрывает новый стиль Зеленского (фото: Офис президента)

Как отреагировали в Белом доме на образ Зеленского

Аутфит президента получил положительные отзывы от Трампа и журналиста Брайана Гленна, который во время скандальной встречи в феврале упрекал Зеленского по поводу костюма.

На этот раз репортер назвал образ президента Украины стильным и и извинился за инцидент в прошлом.

"Вы прекрасно выглядите в этом костюме", - отметил он.

"Я сказал то же самое", - поддержал Трамп.

Президент в ответ пошутил.

"А вы в том же костюме. Я сменил одежду, а вы - нет", - сказал он журналисту.

Почему Зеленский сменил стиль

Не секрет, что ранее президент отдавал предпочтение стилю милитари. В его гардеробе преобладали оливковые и хаки оттенки, трикотажные поло с трезубцем и практичные элементы одежды, которые соответствуют времени.

Однако уже с его появлением в Ватикане в мае этого года можно было заметить изменения в стиле. Он впервые с начала полномасштабного российского вторжения сделал шаг к более классическому дипломатическому виду.

Автором новых образов стал дизайнер Виктор Анисимов. В интервью "Телеграф" он отметил, что заставить Зеленского прибегнуть к изменениям было непросто.

Ключевую роль в этом вопросе сыграла первая леди Елена Зеленская, которая обратила внимание, что на официальных встречах их тандем имеет "слишком контрастный" вид.

Что означал костюм Зеленского на встрече с Трампом: скрытое посланиеВладимир Зеленский (фото: Офис президента)

