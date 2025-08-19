Что означал костюм Зеленского на встрече с Трампом: скрытое послание
Стиль Зеленского стал одной из тем переговоров в Белом доме 18 августа. Дизайнер Эльвира Гасанова рассказала, какой символизм скрывал образ президента.
Как сообщает РБК-Украина, об этом владелица бренда GASANOVA рассказала в комментарии OBOZ.
Аутфит Зеленского на встречи с Трампом
Президент сохранил собственный стиль и смог произвести положительное впечатление на американского лидера. Он отошел от привычного милитари и добавил больше классики.
На переговорах в Белом доме Зеленский появился в комплекте из капсульной коллекции бренда VIKTORANISIMOV, которая была создана для него. Образ состоял из пиджака, классической рубашки и прямых брюк.
Зеленский на встречи с Трампом (фото: Getty Images)
Какой смысл скрывал костюм Зеленского
Гасанова, которая неоднократно работала с президентом, объяснила: черный цвет символизирует траур и одновременно силу. Это жест уважения к погибшим и демонстрация непоколебимости Украины.
А отсутствие галстука поддерживает статус "полевого" лидера даже во время визита в Белый дом.
Особое внимание привлекает крой пиджака - он больше напоминает униформу, чем костюм. Как известно, его создали из армейского канваса, который часто используется в производстве военного снаряжения или одежды.
"Здесь читается двойной месседж: с одной стороны, "я - президент на войне", который не полностью переходит в привычный дипломатический дресс-код; с другой - это уже знак зрелости и готовности к переговорам на равных, ведь черный костюм-силуэт", - пояснила дизайнер.
Что скрывает новый стиль Зеленского (фото: Офис президента)
Как отреагировали в Белом доме на образ Зеленского
Аутфит президента получил положительные отзывы от Трампа и журналиста Брайана Гленна, который во время скандальной встречи в феврале упрекал Зеленского по поводу костюма.
На этот раз репортер назвал образ президента Украины стильным и и извинился за инцидент в прошлом.
"Вы прекрасно выглядите в этом костюме", - отметил он.
"Я сказал то же самое", - поддержал Трамп.
Президент в ответ пошутил.
"А вы в том же костюме. Я сменил одежду, а вы - нет", - сказал он журналисту.
Почему Зеленский сменил стиль
Не секрет, что ранее президент отдавал предпочтение стилю милитари. В его гардеробе преобладали оливковые и хаки оттенки, трикотажные поло с трезубцем и практичные элементы одежды, которые соответствуют времени.
Однако уже с его появлением в Ватикане в мае этого года можно было заметить изменения в стиле. Он впервые с начала полномасштабного российского вторжения сделал шаг к более классическому дипломатическому виду.
Автором новых образов стал дизайнер Виктор Анисимов. В интервью "Телеграф" он отметил, что заставить Зеленского прибегнуть к изменениям было непросто.
Ключевую роль в этом вопросе сыграла первая леди Елена Зеленская, которая обратила внимание, что на официальных встречах их тандем имеет "слишком контрастный" вид.
Владимир Зеленский (фото: Офис президента)
Вас также может заинтересовать:
- Как прошла встреча Зеленского и Трампа
- Где могут встретиться Зеленский и Путин
- Как Зеленский поблагодарил Меланию Трамп.