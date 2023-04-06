Что означает новая риторика Китая о "безграничной дружбе" с РФ: объяснение политолога
Посол Китая в ЕС Фу Цун, вероятно, хотел показать открытость Пекина к диалогу с Европой, назвав заявление "о безграничной дружбе" между Россией и КНР риторическим приемом.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"Не нужно делать больших выводов из этого заявления (заявления Фу Цуна - ред.). На него, кстати, обратили внимание и в России. Но это же сказал не посол Китая в России, это сказал не министр иностранных дел Китая, не Ван И, курирующий внешнюю политику, и тем более ничего подобного не сказал и не скажет Си Цзиньпин", - отметил Фесенко.
По его словам, такое заявление было адресовано прежде всего главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону накануне их визита в Китай. Оно значит, что Пекин открыт к диалогу с ЕС и он не против Запада, уточнил политолог.
"И в отношении России не следует преувеличивать значение этой фразы. Фраза представителя Китая означает, что между странами нет военного союза. Ничего большего", - добавил Фесенко.
Напомним, ранее Фу Цун заявил, что заявление Китая и России о "безграничной дружбе" являются простой риторикой. Он также отметил, что его страна не поддерживает вторжение в Украину.
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