Кожаный пиджак и брюки: Маша Ефросинина показала стильный образ для холодного лета
Телеведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников новым стильным выходом. В своем блоге звезда показала эффектный образ в кожаном пиджаке и брюках, который идеально подходит для прохладного летнего дня. Образ получился элегантным и универсальным - как для деловых встреч, так и для вечерней прогулки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ведущей.
Какой "лук" выбрала Ефросинина
Для повседневного образа телеведущая выбрала белую базовую футболку и черные широкие брюки с высокой посадкой. Майку она заправила в брюки, а также подчеркнула линию талии ремнем от известного бренда.
Такой лук она дополнила черными слингбеками. Отметим, что слингбеки - это женская обувь с открытой пяткой и ремешком вокруг нее. Ефросинина выбрала классическую модель с каблуком-рюмочкой и с узким носком.
Ефросинина задает тренды (instagram.com/mashaefrosinina)
Сдержанный образ она также завершила кожаным пиджаком. Он имеет структурированный, несколько оверсайз крой с классическими лацканами, что свидетельствует о современной эстетике.
Маша Ефросинина показала стильный образ (instagram.com/mashaefrosinina)
Завершить его Маша Ефросинина решила черной вместительной сумкой с широким ремнем, которую ведущая одела через плечо, а также солнцезащитными очками.
Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Почему кожаный пиджак в трендах 2025
Возвращение моды 90-х и 2000-х
Кожаные пиджаки были на пике популярности в 90-х - у героев культовой "Матрицы", актрис Кейт Мосс, Джулии Робертс и других. Сейчас дизайнеры активно переосмысляют ту эпоху, возвращая в моду объемные и структурные фасоны из кожи.
Стильный баланс строгости и бунтарства
Кожа добавляет образу жесткости и характера, даже если это классический пиджак. Он может быть:
- офисным (в сочетании с рубашкой)
- дерзким (с мини и грубыми ботинками)
- элегантным (с платьем или шелковой юбкой).
Идеально для межсезонья и холодного лета
Кожаный пиджак - практичная альтернатива куртке, ветровке или тренчу: защищает от ветра и прохлады, но не перегревает.
Почему пиджак делает любой образ модным
Элегантность
Жакет - это классический элемент, который добавляет в образ структуру, придавая ему элегантности. Даже самый простой наряд сразу становится более утонченным, если добавить пиджак.
Универсальность
Пиджак легко сочетать с разными стилями - от делового до повседневного. Он подходит как для офиса, так и для выходного дня. Благодаря этому пиджак всегда выглядит актуально и стильный.
Подчеркивает фигуру
Пиджак помогает визуально скорректировать фигуру, особенно если он хорошо сидит. Он может подчеркнуть талию, добавить пропорций или сделать силуэт более стройным и подтянутым.
Акцент на уверенности
Пиджак ассоциируется с уверенностью и статусом, что делает его ключевым элементом в создании модного и современного образа.
Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
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