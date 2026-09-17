Молодые ученые могут получить стипендии от Кабмина: кто и когда должен подать заявку
Молодые украинские ученые могут принять участие в конкурсе на стипендии Кабинета Министров Украины. В этом году предусмотрено 190 стипендиальных мест, а документы будут приниматься до 13 октября.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины .
Кто может получить стипендию
В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, отвечающие определению этого термина в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности".
В частности, это:
- научные и научно педагогические работники;
- аспиранты;
- адъюнкты;
- докторанты;
- другие молодые ученые научных учреждений, организаций и высшего образования.
Стипендии назначаются на два года по решению президиума Комитета по Национальной премии Украины имени Бориса Патона.
Их выплачивают по основному месту работы или обучению дополнительно к должностному окладу, именной или обычной академической стипендии, доплатам и надбавкам.
Как принять участие в конкурсе
Подать документы можно исключительно в электронном виде через систему NAUKA. Доступ к внесению документов открыт с 16 сентября, а конечный срок подачи - 13 октября 2026 года.
Кандидат должен быть выдвинут по месту его основной работы или обучения ученым, научным, научно-техническим или техническим советом.
Для этого необходимы письменные рекомендации как минимум двух докторов наук, которые знают научные результаты и способности претендента.
Решение о выдвижении принимается путем тайного голосования. За кандидата должны проголосовать не менее двух третей присутствующих членов совета.
Какие документы нужно загрузить
Претендент самостоятельно загружает в систему электронные копии:
- сопроводительного письма;
- письма-представления от учреждения высшего образования или научного учреждения с указанием научных результатов претендента и возможностей для проведения исследований;
- выписки из протокола заседания соответствующего совета;
- сведений о претенденте, заверенных отделом кадров;
- рекомендаций не менее двух докторов наук;
- списка научных публикаций за последние пять лет и копий не более трех важнейших работ;
- сведений о научных результатах по установленной форме;
- справки Государственной пограничной службы Украины за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года.
После назначения стипендии победители должны предоставить МОН оригиналы документов, платежные реквизиты учреждения или организации в Казначействе в формате IBAN и согласие на обработку персональных данных.
Что будет с действующими стипендиатами
Параллельно МОН проводит аттестацию научной работы молодых ученых, уже получающих стипендии Кабинета Министров.
Учреждения высшего образования и научные учреждения сферы управления МОН должны провести его до 13 октября 2026 года.
После аттестации каждый стипендиат должен самостоятельно загрузить в NAUKA:
- выписку из протокола заседания соответствующего совета об аттестации научной работы;
- аннотированный отчет о достигнутых результатах по рекомендуемой форме.
Представление отчета является обязательным условием для продления или прекращения выплаты стипендии.
В МОН отмечают, что одновременно получать стипендию Кабмина для молодых ученых и государственную стипендию по результатам рейтинга в Национальной системе исследователей Украины нельзя.
МОН также планирует изменить процедуру конкурса. Следующий отбор, запланированный на март 2027 года, должен проходить исключительно через систему, а информацию о научных результатах планируется формировать на основе профилей исследователей без повторного представления бумажных документов.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине меняется система государственной поддержки ученых, в частности, предусмотрено дополнительное финансирование для тех, кто имеет весомые результаты в научной деятельности. Одним из новых инструментов станет рейтингование исследователей, на основе которого самые результативные ученые смогут получать государственные стипендии.
Также мы рассказывали, что МОН обновило правила конкурсного финансирования научных исследований. В частности, предусмотрены отдельные приоритеты для молодых ученых и научных учреждений из прифронтовых регионов, а финансирование будут получать проекты, отвечающие установленным критериям качества.