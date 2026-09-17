Молодые ученые могут получить стипендии от Кабмина: кто и когда должен подать заявку

Молодые украинские ученые могут принять участие в конкурсе на стипендии Кабинета Министров Украины. В этом году предусмотрено 190 стипендиальных мест, а документы будут приниматься до 13 октября.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины .

Кто может получить стипендию

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, отвечающие определению этого термина в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности".

В частности, это:

научные и научно педагогические работники;

аспиранты;

адъюнкты;

докторанты;

другие молодые ученые научных учреждений, организаций и высшего образования.

Стипендии назначаются на два года по решению президиума Комитета по Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Их выплачивают по основному месту работы или обучению дополнительно к должностному окладу, именной или обычной академической стипендии, доплатам и надбавкам.

Как принять участие в конкурсе

Подать документы можно исключительно в электронном виде через систему NAUKA. Доступ к внесению документов открыт с 16 сентября, а конечный срок подачи - 13 октября 2026 года.

Кандидат должен быть выдвинут по месту его основной работы или обучения ученым, научным, научно-техническим или техническим советом.

Для этого необходимы письменные рекомендации как минимум двух докторов наук, которые знают научные результаты и способности претендента.

Решение о выдвижении принимается путем тайного голосования. За кандидата должны проголосовать не менее двух третей присутствующих членов совета.

Какие документы нужно загрузить

Претендент самостоятельно загружает в систему электронные копии:

сопроводительного письма;

письма-представления от учреждения высшего образования или научного учреждения с указанием научных результатов претендента и возможностей для проведения исследований;

выписки из протокола заседания соответствующего совета;

сведений о претенденте, заверенных отделом кадров;

рекомендаций не менее двух докторов наук;

списка научных публикаций за последние пять лет и копий не более трех важнейших работ;

сведений о научных результатах по установленной форме;

справки Государственной пограничной службы Украины за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года.

После назначения стипендии победители должны предоставить МОН оригиналы документов, платежные реквизиты учреждения или организации в Казначействе в формате IBAN и согласие на обработку персональных данных.

Что будет с действующими стипендиатами

Параллельно МОН проводит аттестацию научной работы молодых ученых, уже получающих стипендии Кабинета Министров.

Учреждения высшего образования и научные учреждения сферы управления МОН должны провести его до 13 октября 2026 года.

После аттестации каждый стипендиат должен самостоятельно загрузить в NAUKA:

выписку из протокола заседания соответствующего совета об аттестации научной работы;

аннотированный отчет о достигнутых результатах по рекомендуемой форме.

Представление отчета является обязательным условием для продления или прекращения выплаты стипендии.

В МОН отмечают, что одновременно получать стипендию Кабмина для молодых ученых и государственную стипендию по результатам рейтинга в Национальной системе исследователей Украины нельзя.

МОН также планирует изменить процедуру конкурса. Следующий отбор, запланированный на март 2027 года, должен проходить исключительно через систему, а информацию о научных результатах планируется формировать на основе профилей исследователей без повторного представления бумажных документов.