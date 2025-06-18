Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 2025: точная дата и мощные приметы

Летнее солнцестояние - это не просто самый длинный день в году, а время, когда силы природы достигают своего пика. Не случайно наши предки в этот день проводили ритуалы, остерегались злых мыслей и призывали удачу.
РБК-Украина рассказывает, как энергетика действует в этот день и что не стоит делать в эту важную дату.
В 2025 году это событие произойдет 21 июня в 5:41 по киевскому времени. Солнце 21 июня будет светить над Украиной 16 часов и 27 минут - дольше всего за весь год.
Это время стоит провести с пользой: на природе, в гармонии с собой и миром. Но при этом нужно помнить, что силы, которые активизируются, требуют уважения.
Не стоит игнорировать традиции, приметы и предупреждения, дошедшие до нас сквозь века. Природа в этот день будто дает сигнал: прислушайся - и получишь ответ на важный вопрос.
В этот день не советуют ссориться, устраивать конфликты или держать обиду - все негативное может затянуться на год.
Не стоит оставлять дела недоделанными: считается, что тогда они долго не сдвинутся с места.
Грязная или поврежденная одежда тоже под запретом - чистота символизирует обновление и свет.
Плохое отношение к природе, уничтожение растений или издевательства над животными могут "откликнуться" неожиданным образом.
Не стоит заниматься самоедством или вспоминать прошлые неудачи. Этот день - не для сожалений, а для отпускания старого. Все ваши поступки в этот день как бы закладывают программу на грядущий год - выберите светлый сценарий.
Природа в день солнцестояния говорит с теми, кто умеет слушать.
И самое главное - улыбайтесь: день летнего солнцестояния любит тех, кто верит в свет.
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При написании использовались следующие источники: материалы сайтов Elle, Astrology Answers и NASA.