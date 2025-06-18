Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 2025: точная дата и мощные приметы

Когда летнее солнцестояние в 2025 году

В 2025 году это событие произойдет 21 июня в 5:41 по киевскому времени. Солнце 21 июня будет светить над Украиной 16 часов и 27 минут - дольше всего за весь год.

Это время стоит провести с пользой: на природе, в гармонии с собой и миром. Но при этом нужно помнить, что силы, которые активизируются, требуют уважения.

Не стоит игнорировать традиции, приметы и предупреждения, дошедшие до нас сквозь века. Природа в этот день будто дает сигнал: прислушайся - и получишь ответ на важный вопрос.

Что лучше не делать в солнцестояние

В этот день не советуют ссориться, устраивать конфликты или держать обиду - все негативное может затянуться на год.

Не стоит оставлять дела недоделанными: считается, что тогда они долго не сдвинутся с места.

Грязная или поврежденная одежда тоже под запретом - чистота символизирует обновление и свет.

Плохое отношение к природе, уничтожение растений или издевательства над животными могут "откликнуться" неожиданным образом.

Не стоит заниматься самоедством или вспоминать прошлые неудачи. Этот день - не для сожалений, а для отпускания старого. Все ваши поступки в этот день как бы закладывают программу на грядущий год - выберите светлый сценарий.

День летнего солнцестояния - идеальное время для обращения к себе и Вселенной (фото: Freepik)

Что подсказывают приметы

Природа в день солнцестояния говорит с теми, кто умеет слушать.

Если рассвет ясный - год будет здоровым и щедрым.

Утренняя роса обещает хороший урожай, а тихая ночь без ветра - жаркое лето.

Множество звезд на небе - примета богатого грибного сезона осенью.

Если в этот день начнется жара - она будет держаться до августа.

Если же в этот день солнце спряталось за облаками, то ожидается неспокойный период с дождями и ветрами.

Что стоит сделать: простые действия для счастливого года

Начните день со встречи солнца - это как зарядка для души на весь год.

Наденьте что-то светлое, солнечное - такие цвета притягивают радость.

Помечтайте, сформулируйте намерения, запишите желания - сегодня Вселенная особенно внимательна.

Прогулка на природе, умывание росой, плетение венка - не просто развлечения, а способ гармонизировать энергию.

Положите монетку у порога - по поверью, это откроет путь финансовому достатку.

И самое главное - улыбайтесь: день летнего солнцестояния любит тех, кто верит в свет.