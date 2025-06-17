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Первый летний звездопад 2025: когда его увидеть в Украине и как загадать желание

Вторник 17 июня 2025 06:55
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Первый летний звездопад 2025: когда его увидеть в Украине и как загадать желание Когда и как в июне можно будет увидеть мощный звездопад (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Первый летний звездопад может в этом году может стать настоящим астрономическим событием. Ученые прогнозируют, что звездопад Июньские Боотиды обещает быть зрелищным и в пиковые дни можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Что известно об этом звездопаде, как можно увидеть его в Украине и когда нужно загадывать желание, рассказывает РБК-Украина.

Что такое звездопад и от чего зависит активность

Метеорный дождь - это когда Земля проходит через поток космического "мусора" (мелкой пыли и частиц), оставленный кометами или астероидами. Когда эти частицы входят в атмосферу, они сгорают - и мы видим вспышки, которые называем "падающими звездами".

Когда ожидается Июньские Боотиды

Активность этого звездопада - с 22 июня по 2 июля.

Пик - 26-28 июня. Лучший день для наблюдения - 27 июня

Этот звездопад будет видно очень хорошо, поскольку Луна будет в фазе, приближенной к Новолунию. Небо будет темным, поток будет хорошо виден - но при условии ясной погоды.

Что известно об июньских Боотидах

Впервые этот метеорный поток был зафиксирован в 1916 году - именно тогда астрономы впервые увидели метеоры, которые порождает комета 7P/Понсе-Виннике, через орбиту которой Земля проходит именно в июне.

Этот метеорный поток преимущественно слабый, до нескольких метеоров в час. Однако были зафиксированы яркие всплески, когда звездопад был необычно ярким и можно было увидеть до 100 метеоров в час. Такие были в 1998 и 2004 году, и по прогнозам экспертов, именно такой ожидается в этом году.

Свое название этот метеорный поток получил от созвездия Волопас (bootes). Иногда кажется, что метеоры вылетают прямо из созвездия.

Как увидеть звездопад в Украине

Где смотреть

Лучшие места для наблюдения - это парк, открытая местность, крыша высокого здания, за городом. Самое главное условие - вам не должен мешать свет от домов и города. Бинокли и телескоп на этот раз будут не нужны, потому что звездопад можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Когда смотреть

Вечером 26 и 27 июня. Лучшее время для наблюдения - после полуночи и до рассвета, с 23:00 до 4:00.

Магия звездопада

Кроме эстетического удовольствия от созерцания звездопада, можно также загадывать желания. С давних времен считалось, что нужно загадать желание, когда падает звезда.

Если вы успеете его сформулировать, пока звезда летит - оно непременно будет исполнено.

А еще это время, которое можно провести наедине или с близким человеком и немного оторваться от обыденности.

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При написании материала были использованы источники: Universe Space Tech, AMS Meteors, galactic.name

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