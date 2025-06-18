Що не можна робити в день літнього сонцестояння 2025: точна дата й потужні прикмети

Літнє сонцестояння - це не просто найдовший день у році, а час, коли сили природи досягають свого піку. Не випадково наші предки цього дня проводили ритуали, остерігалися злих думок і закликали удачу.
РБК-Україна розповідає, як енергетика діє цього дня і що не варто робити у цю важливу дату.
У 2025 році ця подія відбудеться 21 червня о 5:41 за київським часом. Сонце 21 червня світитиме над Україною 16 годин і 27 хвилин - найдовше за весь рік.
Цей час варто провести з користю: на природі, в гармонії з собою і світом. Але водночас потрібно пам’ятати, що сили, які активізуються, вимагають поваги.
Не варто ігнорувати традиції, прикмети та попередження, що дійшли до нас крізь віки. Природа в цей день ніби дає сигнал: дослухайся - і отримаєш відповідь на важливе питання.
У цей день не радять сваритися, влаштовувати конфлікти чи тримати образу - все негативне може затягнутись на рік.
Не варто залишати справи недоробленими: вважається, що тоді вони довго не зрушать з місця.
Брудний чи пошкоджений одяг теж під забороною - чистота символізує оновлення й світло.
Шкідливе ставлення до природи, знищення рослин чи знущання з тварин можуть "відгукнутись" у несподіваний спосіб.
Не варто займатися самоїдством або згадувати минулі невдачі. Цей день - не для жалю, а для відпускання старого. Всі ваші вчинки в цей день нібито закладають програму на прийдешній рік - оберіть світлий сценарій.
Природа в день сонцестояння говорить з тими, хто вміє слухати.
І найголовніше - усміхайтесь: день літнього сонцестояння любить тих, хто вірить у світло.
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Elle, Astrology Answers та NASA.