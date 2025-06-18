Що не можна робити в день літнього сонцестояння 2025: точна дата й потужні прикмети

Коли літне сонцестояння у 2025 році

У 2025 році ця подія відбудеться 21 червня о 5:41 за київським часом. Сонце 21 червня світитиме над Україною 16 годин і 27 хвилин - найдовше за весь рік.

Цей час варто провести з користю: на природі, в гармонії з собою і світом. Але водночас потрібно пам’ятати, що сили, які активізуються, вимагають поваги.

Не варто ігнорувати традиції, прикмети та попередження, що дійшли до нас крізь віки. Природа в цей день ніби дає сигнал: дослухайся - і отримаєш відповідь на важливе питання.

Що краще не робити у сонцестояння

У цей день не радять сваритися, влаштовувати конфлікти чи тримати образу - все негативне може затягнутись на рік.

Не варто залишати справи недоробленими: вважається, що тоді вони довго не зрушать з місця.

Брудний чи пошкоджений одяг теж під забороною - чистота символізує оновлення й світло.

Шкідливе ставлення до природи, знищення рослин чи знущання з тварин можуть "відгукнутись" у несподіваний спосіб.

Не варто займатися самоїдством або згадувати минулі невдачі. Цей день - не для жалю, а для відпускання старого. Всі ваші вчинки в цей день нібито закладають програму на прийдешній рік - оберіть світлий сценарій.

День літнього сонцестояння - ідеальний час для звертання до себе і Всесвіту (фото: Freepik)

Що підказують прикмети

Природа в день сонцестояння говорить з тими, хто вміє слухати.

Якщо світанок ясний - рік буде здоровим і щедрим.

Ранкова роса обіцяє добрий врожай, а тиха ніч без вітру - спекотне літо.

Безліч зірок на небі - прикмета багатого грибного сезону восени.

Якщо в цей день почнеться спека - вона триматиметься до серпня.

Якщо ж у цей день сонце сховалося за хмарами, то очікується неспокійний період із дощами й вітрами.

Що варто зробити: прості дії для щасливого року

Почніть день із зустрічі сонця - це наче зарядка для душі на весь рік.

Одягніть щось світле, сонячне - такі кольори притягують радість.

Помрійте, сформулюйте наміри, запишіть бажання - сьогодні Всесвіт особливо уважний.

Прогулянка на природі, вмивання росою, плетіння вінка - не просто розваги, а спосіб гармонізувати енергію.

Покладіть монетку біля порогу - за повір’ям, це відкриє шлях фінансовому достатку.

І найголовніше - усміхайтесь: день літнього сонцестояння любить тих, хто вірить у світло.