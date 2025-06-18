Летнее солнцестояние 2025: как правильно загадать желание, которое точно сбудется
День летнего солнцестояния издавна имел большое значение для украинцев. Наши предки верили, что именно в этот день можно избавиться от всего плохого, найти свою любовь и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Какое значение имело летнее солнцестояние, когда этот день в 2025 году и что сделать, чтобы желание обязательно сбылось, рассказывает РБК-Украина.
Когда день летнего солнцестояния
21 июня состоится летнее солнцестояние - самый длинный день в году и один из самых мощных моментов для запуска желаний.
Издавна люди верили, что в этот день небо особенно чувствительно к просьбам, а желания, загаданные с правильным намерением, имеют реальные шансы сбыться. В 2025 году это астрономическое событие произойдет в 05:41 по киевскому времени.
Солнце зайдет вечером в 21:13 и продолжительность дня будет достигать 16 часов и 27 минут.
Что такое летнее солнцестояние и почему оно имеет значение
Летнее солнцестояние - это момент, когда Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом в северном полушарии. В день солнцестояния световой день самый длинный, а ночь - самая короткая.
Во многих культурах этот день символизировал полноту жизни, достаток, рост, а еще - момент, когда все силы природы в зените. Люди устраивали ритуалы на очищение, исцеление, силу, любовь, деньги и реализацию замыслов.
Когда загадывать желания: точное время в 2025 году
В 2025 году летнее солнцестояние приходится на 21 июня и начинается в 05:41.
Самый сильный период для загаданного желания - с самого утра, как только солнце начнет восходить.
Как правильно загадать желание в этот день
Главное правило - желание должно быть вашим, конкретным и сформулированным в настоящем времени.
Вот что следует сделать:
Напишите одно главное желание на бумаге
Избегайте формулировки "хочу" или "не хочу". Вместо этого: "Я имею свое дело, которое приносит мне доход и удовольствие" или "Я нахожусь в отношениях, где меня ценят и поддерживают".
Визуализируйте результат
Представьте себя в моменте, когда желаемое уже осуществилось.
Благодарите
Добавьте фразу "Спасибо, что это уже стало моей реальностью".
Ритуалы, которые усиливают действие желания
Свеча или огонь. Зажгите свечу или побудьте у открытого огня (камин, костер). Огонь очищает пространство и активирует энергию.
Солевая ванна. Примите ванну с морской солью, чтобы очистить тело и мысли.
Прогулка босиком. Пройдитесь босиком по траве или земле - это заземляет и подключает к естественным ритмам.
Отказ от лишнего. Выбросьте или отдайте то, что больше не служит вам: вещи, мысли, привычки. Это освободит место для нового.
Что можно делать в этот день
Энергетика природы в этот день находится на самом высоком уровне, поэтому стоит не только воспользоваться этим моментом, но и получить максимум сил.
- Встаньте утром с восходом солнца
- Загадайте желание
- Запрограммируйте себя на позитив
- Надевайте что-то красивое и яркое
- Гуляйте на природе
- Проведите день весело и с пользой
Что точно не стоит делать в день солнцестояния
Конфликтовать или ссориться - эмоции могут зафиксироваться в энергии этого дня.
Загадывать поверхностное или неискреннее - желания, которые идут не на пользу или касаются другого человека, не работают.
Игнорировать состояние своего тела и мыслей - усталость или стресс "заглушат" намерения.
Какие желания лучше всего загадывать именно сейчас
В день летнего солнцестояния хорошо загадывать все, что касается:
- реализации потенциала
- перехода на новый уровень
- финансового роста
- крепких отношений
- здоровья и силы
- новых проектов, идей, решений
Летнее солнцестояние - важный момент концентрации воли, веры и действий. Если вы честно готовы изменить что-то в жизни, это удачное время сделать первый шаг. И хотя не все сбывается сразу, мысли, сформированные в такие дни, имеют долгое действие.
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При написании материала были использованы источники: NASA Earth Science, The Old Farmer's Almanac, советы астролога Лорена Рубина, публикация в The Cut, Harvard Mind/Body Institute