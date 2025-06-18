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Летнее солнцестояние 2025: как правильно загадать желание, которое точно сбудется

Среда 18 июня 2025 06:50
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Летнее солнцестояние 2025: как правильно загадать желание, которое точно сбудется Как загадать желание в день летнего солнцестояния (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

День летнего солнцестояния издавна имел большое значение для украинцев. Наши предки верили, что именно в этот день можно избавиться от всего плохого, найти свою любовь и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Какое значение имело летнее солнцестояние, когда этот день в 2025 году и что сделать, чтобы желание обязательно сбылось, рассказывает РБК-Украина.

Когда день летнего солнцестояния

21 июня состоится летнее солнцестояние - самый длинный день в году и один из самых мощных моментов для запуска желаний.

Издавна люди верили, что в этот день небо особенно чувствительно к просьбам, а желания, загаданные с правильным намерением, имеют реальные шансы сбыться. В 2025 году это астрономическое событие произойдет в 05:41 по киевскому времени.

Солнце зайдет вечером в 21:13 и продолжительность дня будет достигать 16 часов и 27 минут.

Что такое летнее солнцестояние и почему оно имеет значение

Летнее солнцестояние - это момент, когда Солнце достигает наивысшей точки над горизонтом в северном полушарии. В день солнцестояния световой день самый длинный, а ночь - самая короткая.

Во многих культурах этот день символизировал полноту жизни, достаток, рост, а еще - момент, когда все силы природы в зените. Люди устраивали ритуалы на очищение, исцеление, силу, любовь, деньги и реализацию замыслов.

Когда загадывать желания: точное время в 2025 году

В 2025 году летнее солнцестояние приходится на 21 июня и начинается в 05:41.

Самый сильный период для загаданного желания - с самого утра, как только солнце начнет восходить.

Как правильно загадать желание в этот день

Главное правило - желание должно быть вашим, конкретным и сформулированным в настоящем времени.

Вот что следует сделать:

Напишите одно главное желание на бумаге

Избегайте формулировки "хочу" или "не хочу". Вместо этого: "Я имею свое дело, которое приносит мне доход и удовольствие" или "Я нахожусь в отношениях, где меня ценят и поддерживают".

Визуализируйте результат

Представьте себя в моменте, когда желаемое уже осуществилось.

Благодарите

Добавьте фразу "Спасибо, что это уже стало моей реальностью".

Ритуалы, которые усиливают действие желания

Свеча или огонь. Зажгите свечу или побудьте у открытого огня (камин, костер). Огонь очищает пространство и активирует энергию.

Солевая ванна. Примите ванну с морской солью, чтобы очистить тело и мысли.

Прогулка босиком. Пройдитесь босиком по траве или земле - это заземляет и подключает к естественным ритмам.

Отказ от лишнего. Выбросьте или отдайте то, что больше не служит вам: вещи, мысли, привычки. Это освободит место для нового.

Что можно делать в этот день

Энергетика природы в этот день находится на самом высоком уровне, поэтому стоит не только воспользоваться этим моментом, но и получить максимум сил.

  • Встаньте утром с восходом солнца
  • Загадайте желание
  • Запрограммируйте себя на позитив
  • Надевайте что-то красивое и яркое
  • Гуляйте на природе
  • Проведите день весело и с пользой

Что точно не стоит делать в день солнцестояния

Конфликтовать или ссориться - эмоции могут зафиксироваться в энергии этого дня.

Загадывать поверхностное или неискреннее - желания, которые идут не на пользу или касаются другого человека, не работают.

Игнорировать состояние своего тела и мыслей - усталость или стресс "заглушат" намерения.

Какие желания лучше всего загадывать именно сейчас

В день летнего солнцестояния хорошо загадывать все, что касается:

  • реализации потенциала
  • перехода на новый уровень
  • финансового роста
  • крепких отношений
  • здоровья и силы
  • новых проектов, идей, решений

Летнее солнцестояние - важный момент концентрации воли, веры и действий. Если вы честно готовы изменить что-то в жизни, это удачное время сделать первый шаг. И хотя не все сбывается сразу, мысли, сформированные в такие дни, имеют долгое действие.

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При написании материала были использованы источники: NASA Earth Science, The Old Farmer's Almanac, советы астролога Лорена Рубина, публикация в The Cut, Harvard Mind/Body Institute

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