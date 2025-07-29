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Что может измениться для украинских беженцев в Польше: пояснение посла

Украина, Вторник 29 июля 2025 08:56
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Что может измениться для украинских беженцев в Польше: пояснение посла Фото: в Польше меняется система социальных выплат (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

В Польше продолжается пересмотр системы социальных выплат для различных категорий граждан. Речь идет не только об украинцах, но и о местном населении и иностранцах из других стран.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

"Есть намерение, и оно реализовано в определенных законопроектах, о пересмотре помощи, которая предоставляется различным категориям граждан, не только беженцам, не только украинцам", - заявил дипломат.

Украинцы вносят больше, чем получают

По словам Боднаря, украинцы приносят в бюджет Польши значительно больше, чем получают. "Помощь, которая предоставляется из бюджета для некоторых категорий беженцев, в раз 5-6 меньше, чем то, что приносят украинцы в бюджет через уплату налогов", - отметил он.

Эти средства распределяются по-разному: на социальное жилье, поддержку людей с инвалидностью и другие нужды. Часть из этих ресурсов получают не только украинцы, но и другие уязвимые группы населения.

Ревизия жилья и проверка выплат

В Польше продолжается ревизия социального жилья, которым пользуются украинцы. По словам посла, некоторые лица остаются в льготных помещениях даже несмотря на достаточный доход. "Есть случаи, когда жилье используется не в соответствии со своим статусом", - отметил Боднар.

Также власти проверяют правильность получения социальных выплат. Речь идет о ситуациях, когда люди оформили помощь, а потом выехали, но продолжают ее получать. Таких случаев немного, но они существуют.

Ограничения на программу "800+" из-за пропусков школы

Особое внимание в Польше обратили на программу "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка. Эти средства получают все, чьи дети посещают школу. Однако было обнаружено, что часть украинских детей не придерживалась этой обязанности.

В ответ польское правительство приняло закон, предусматривающий прекращение выплат, если ребенок не ходит в школу. Это касается как украинцев, так и граждан Польши и других стран.

Статус беженца сохранен до 2027 года

Василий Боднар отметил, что изменения в законодательстве не противоречат европейским нормам. Европейский Союз продлил временную защиту украинцев за рубежом до 2027 года. Польша адаптирует свое законодательство к этим решениям.

"Польское законодательство проводится в соответствие. И, конечно, будет ориентироваться на европейские нормы по предоставлению соответствующей помощи", - подытожил посол.

Напомним, в июле в Польше приняли законопроект об изменениях в закон о спецпомощи украинцам.

По данным ООН, по состоянию на конец 2024 года в Польше было 985,1 тысяч украинских беженцев, и их количество постоянно сокращается.

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