Что может ждать китайских пленных: ответ МИД

"Что касается обменов, это больше тема для Коордштаба, который занимается обменами. Я не хочу вредить какими-то политическими комментариями на эту тему. Но могу объяснить, что об этом говорит международное гуманитарное право. Согласно международному гуманитарному праву, сторона, которая имеет на своей территории военнопленных, Украина в этом случае, должна исходить из наилучших соображений безопасности для этих людей", - сказал Тихий.

По его словам, возможны разные варианты, в частности обмен или репатриация в страну, откуда эти пленные происходят.

"Но исходить надо из пожеланий этого человека, который в плену, его соображений безопасности и тогда принимается решение или это обмен напрямую с государством, которое привлекало к силам вторжения, или возвращение на родину в КНР или еще какие-то варианты", - отметил спикер МИД.

Он пояснил, что в этом плане международное гуманитарное право дает пространство для выбора для стороны, которая держит военнопленных, исходя опять же из лучших соображений для безопасности этих людей.

Тихий подчеркнул, что Украина всего этого придерживается в отличие от России, которая плохо относится к украинским военнопленным.

"В целом принцип одинаков для всех стран, чьи граждане попадают в плен в Украине. Для любых действий, которые не являются обменом напрямую между Украиной и Россией, нужно прежде всего, чтобы дипломаты этих стран контактировали с согласия украинской стороны контактировали с этими людьми. Мы предоставляем доступ в таком случае и консулы, консульские должностные лица, или те, кто выполняет их функции, могут получить доступ к этим людям, пообщаться с ними, выяснить, что они, как они видят свое дальнейшее будущее", - пояснил спикер.

Он добавил, это касалось и северокорейских военнопленных, при том, что Северная Корея она вовлечена напрямую, непосредственно как сторона регулярными войсками, а не просто отдельными гражданами.

"Конечно, для Украины любые военнопленные - это возможность вернуть наших людей, вернуть защитников Украины, защитников "Азовстали", других наших военных пленных, которые находятся в плену. Для нас приоритет - это они", - подчеркнул Тихий.