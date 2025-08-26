Что лучше есть на завтрак - яйца или овсянку?

Чем полезно есть утром яйца
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2 вареных яйцах содержится:
- калорий - 155
- белок - 12,6 г
- углеводов - 1,2 г
- клетчатка - 0 г
- жир - 10,6 г
- холин - 294 мг
- фолат (В9) - 44 мг
- магний - 10 мг
- калий - 126 мг
- селен - 12 мг
- железо - 1,19 мг
Основные преимущества яиц для здоровья следующие:
-
способствует развитию клеточной мембраны и другим функциям - в журнале Nutrients говорится, что холин - это жизненно важное питательное вещество, которое может помочь в развитии клеточной мембраны и других жизненно важных функциях, таких как выработка молекулярных сигналов в мозге
-
защищает здоровье глаз - яйца богатые лютеином и зеаксантином могут помочь противодействовать возрастной макулярной дегенерации (повреждению светочувствительной сетчатки в задней части глаза). Они также богаты витамином А, который может дополнительно защитить ваше зрение
-
снижает уровень триглицеридов (жира в крови) - по данным Food Science Nutrition, яйца от кур, выращенных на пастбищах, обогащены омега-3 жирными кислотами, которые жизненно важны для снижения уровня триглицеридов и снижения риска сердечных заболеваний
-
содержание белка - достаточное потребление белка может помочь с похудением, увеличением мышечной массы, снижением кровяного давления и укреплением костей
На сайте Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии говорится, что некоторые люди имеют аллергию на яйца и должны избегать их. Симптомы аллергической реакции варьируются от легкой сыпи до тяжелой реакции (анафилаксии), которая влияет на дыхание и может вызвать шок.
Польза овсянки
Преимущества овсянки включают:
-
клетчатка и бета-глюканы - согласно данным The Nutrition source, овес богат клетчаткой и бета-глюканами, которые могут помочь снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови
-
здоровье кишечника - в журнале The Journal of Nutritional Biochemistry говорится, что употребление овса может поддерживать здоровье кишечника, способствуя развитию полезных кишечных бактерий
-
растительные соединения и минералы - овес содержит полезные растительные соединения и минералы, необходимые для иммунной системы и общего здоровья
Овсянка считается полезной, но она имеет некоторые недостатки, такие как:
-
чрезмерное потребление клетчатки - в журнале The Nutrition source говорится, что овес богат клетчаткой, но потребление большого количества клетчатки может привести к проблемам с пищеварением, включая газы и вздутие живота
-
сахар и добавки - некоторые разновидности овсянки содержат добавленный сахар и консерванты. Если вы хотите избежать этих добавок, проверьте список ингредиентов
Что лучше выбрать
В журнале Nutrients говорится, яйца лучший вариант для похудения, поскольку они содержат меньше калорий, чем овсянка. Они также имеют гликемический индекс 5,9 по сравнению с 59 у овсянки.
Это означает, что они дольше перевариваются и не вызывают скачков уровня сахара в крови. Они также могут помочь дольше оставаться сытыми.
Овсянка может быть лучшим вариантом для людей, которые стремятся нарастить мышечную массу, поскольку она содержит больше калорий и углеводов. Дополнительные калории вместе с белком могут помочь наращивать и восстанавливать мышечную ткань.