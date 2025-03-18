Что говорил Трамп о Путине и считает ли его "диктатором"

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Что говорит Трамп о Путине

Американский президент Дональд Трамп высказывался о российском лидере Владимире Путине в разных контекстах. Так, по вопросу войны РФ против Украины заявления Трампа менялись от угроз до призывов к миру.

Глава Белого дома постоянно подчеркивает, что будь он президентом США в 2022 году, Путин не решился бы на полномасштабное вторжение. В одном из интервью он рассказывал, что во время своей первой каденции говорил с кремлевским диктатором об Украине.

"Мы говорили об этом, это было его мечтой (вторжение в Украину, - ред.). Но он никогда бы не пошел на это при мне", - сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома подчеркивал, что пытался "остановить Путина" и даже угрожал ему "ударить по куполам Москвы", если начнется полномасштабная война.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я собираюсь ударить в центр гребаной Москвы". Я сказал ему: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. По тебе так сильно ударят, чтобы сбить те чертовы купола прямо с твоей головы", - рассказывал Трамп.

Однако в последнее время он часто подчеркивает, что имеет "хорошие отношения" с Путиным.

Такие заявления лидера Белого дома начали раздаваться на фоне его стремлений найти решение для завершения войны РФ против Украины. Эксперты и политологи объясняют подобную риторику тем, что Трамп может по-особому относиться к авторитарным лидерам, ведь считает, что с ними можно быстро заключать соглашения.

Комментируя свой первый телефонный разговор с главой Кремля после инаугурации на пост 47-го президента США, Трамп заявил: "У меня всегда были хорошие отношения с Путиным".

По его мнению, глава РФ хочет, чтобы "люди перестали умирать", и что его якобы "действительно беспокоят" убийства на поле боя.

Трамп также заявлял, что верит Владимиру Путину в его желание завершить войну в Украине.

"Я думаю, что он сдержит свое слово. Я говорил с ним, я знаю его уже давно", - сказал Трамп о Путине после телефонных переговоров с ним 12 февраля.

Глава Белого дома анонсировал новый разговор с Путиным на 18 марта, во время которого стороны должны обсудить предложения США по установлению временного "режима тишины" в Украине.

Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня после заявлений Путина о 30-дневном перемирии. Он назвал эти заявления российского диктатора "обнадеживающими", но неполными.

Напомним, на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии американская сторона предложила установить полное перемирие на 30 дней. Киев согласился на прекращение огня при взаимном согласии Кремля.

Лидер РФ Владимир Путин со своей стороны заявил, что согласен с предложением США, но с "нюансами". В частности, его беспокоят вопросы, будет ли Украина проводить мобилизацию и получать оружие от Запада, и кто будет контролировать соблюдение перемирия по всей линии фронта.

Считает ли Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп отказывается называть главу РФ Владимира Путина диктатором и говорит, что не употребляет подобные формулировки "легкомысленно".

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 24 февраля журналист спросил у американского лидера, может ли он охарактеризовать Владимира Путина как диктатора.

"Я не употребляю эти слова легкомысленно. Посмотрим, как все сложится", - ответил Трамп и перевел разговор на тему важности "урегулирования конфликта".

Следует отметить, это заявление Дональда Трампа прозвучало через несколько дней после того, как он назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в затягивании войны. Но потом президент США фактически отказался от своих предыдущих слов. "Сказал ли я это? Не могу поверить, что сказал бы такое", - удивился Трамп.

При подготовке использовались: заявления Дональда Трампа, публикации Fox News.