Що говорив Трамп про Путіна і чи вважає його "диктатором"

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Що говорить Трамп про Путіна

Американський президент Дональд Трамп висловлювався про російського лідера Володимира Путіна в різних контекстах. Так, у питанні війни РФ проти України заяви Трампа змінювалися від погроз до закликів до миру.

Очільник Білого дому постійно наголошує, що якби він був президентом США у 2022 році, Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення. В одному з інтерв'ю він розповідав, що під час своєї першої каденції говорив із кремлівським диктатором про Україну.

"Ми говорили про це, це було його мрією (вторгнення в Україну, - ред.). Але він ніколи б не пішов на це при мені", - сказав Трамп.

Крім того, очільник Білого дому зауважував, що намагався "зупинити Путіна" та навіть погрожував йому "вдарити по куполах Москви", якщо почнеться повномасштабна війна.

"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш на Україну, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я збираюся вдарити в центр грьобаної Москви". Я сказав йому: "Ми друзі. Я не хочу це робити, але в мене немає вибору. По тобі так сильно вдарять, щоб збити ті чортові куполи прямо з твоєї голови", - розповідав Трамп.

Проте наразі він доволі часто підкреслює, що має "хороші стосунки" з Путіним.

Такі заяви лідера Білого дома почали лунати на тлі його прагнень знайти рішення для завершення війни РФ проти України. Експерти та політологи пояснюють подібну риторику тим, що Трамп може особливо ставитися до авторитарних лідерів, адже вважає, що з ними можна швидко укладати угоди.

Коментуючи свою першу телефонну розмову з главою Кремля після інавгурації на посаду 47-го президента США, Трамп заявив: "У мене завжди були хороші стосунки з Путіним".

На його думку, глава РФ хоче, щоб "люди перестали вмирати", і що його начебто "дійсно турбують" вбивства на полі бою.

Трамп також заявляв, що вірить Володимиру Путіну щодо його бажання завершити війну в Україні.

"Я думаю, що він дотримається свого слова. Я говорив з ним, я знаю його вже давно", - сказав Трамп про Путіна після телефонних переговорів із ним 12 лютого.

Очільник Білого дому анонсував нову розмову із Путіним на 18 березня, під час якої сторони мають обговорити пропозиції США щодо встановлення тимчасового "режиму тиші" в Україні.

Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню після заяв Путіна щодо 30-денного перемир'я. Він назвав ці заяви російського диктатора "обнадійливими", але неповними.

Нагадаємо, на переговорах США та України в Саудівській Аравії американська сторона запропонувала встановити повне перемир'я на 30 днів. Київ погодився на припинення вогню за взаємної згоди Кремля.

Лідер РФ Володимир Путін зі свого боку заявив, що згоден з пропозицією США, але з "нюансами". Зокрема, його турбують питання, чи буде Україна проводити мобілізацію та отримуватиме зброю від Заходу, та хто контролюватиме дотримання перемир'я по всій лінії фронту.

Чи вважає Путіна диктатором

Президент США Дональд Трамп відмовляється називати главу РФ Володимира Путіна диктатором і каже, що не вживає подібних формулювань "легковажно".

На пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном 24 лютого журналіст запитав у американського лідера, чи може він охарактеризувати Володимира Путіна як диктатора.

"Я не вживаю ці слова легковажно. Подивимося, як усе складеться", - відповів Трамп та перевів розмову на тему важливості "врегулювання конфлікту".

Варто зазначити, ця заява Дональда Трампа пролунала через кілька днів після того, як він назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів" та звинуватив його у затягуванні війни. Але згодом президент США фактично відмовився від своїх попередніх слів. "Чи сказав я це? Не можу повірити, що сказав би таке", - здивувався Трамп.

При підготовці використовувалися: заяви Дональда Трампа, публікації Fox News.