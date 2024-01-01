Что ждет украинских беженцев в Польше в 2024 году: основные изменения

Временная защита – до 4 марта 2024 года

Временная защита для украинских беженцев в Польше действует до 4 марта 2024 года. Решение о продлении статуса для бежавших от войны украинцев до 2025 года власти еще не приняли. Вероятно, соответствующие изменения в законодательство будут внесены в последующие два месяца.

Поэтому до сих пор для украинцев действуют те же условия пребывания и льготы, что и в 2023 году. То есть украинцы имеют право на бесплатное жилье в течение 120 дней по программе "40+". Это означает, что семья поляков или гостиница (общежитие, пансионат) получают от государства 40 злотых (386 грн) в день за предоставление жилья и питания каждому беженцу из Украины. После 120 дней государство продолжает финансировать жилье для уязвимых категорий украинцев, которые не могут работать и оплачивать проживание: многодетных, людей с инвалидностью, пенсионеров, беременных и матерей с младенцами.

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

В то же время украинцы со временной защитой имеют разрешение работать где угодно в Польше. Для этого достаточно оформить в течение 30 дней со дня прибытия идентификационный номер PESEL UKR. Наличие этого номера подтверждает временную защиту и дает также доступ к бесплатной государственной медицине и школам или детсадам.

В 2024 году могут отменить льготы и выплаты

Льготы для украинских беженцев в Польше могут быть отменить. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер. В эфире Polsat News 18 сентября политика спросили о социальных выплатах гражданам Украины, приехавшим в Польшу после 24 февраля 2022 года.

"Регламент временный и утрачивает силу в начале следующего года. Ничто не является постоянным, только на период продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто утрачивают силу в начале следующего года. На данный момент нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе", – сказал представитель правительства.

Предполагалось, что постепенное уменьшение пособий может начаться в первом квартале 2024 года. Пока об официальном решении на этот счет неизвестно.

Петр Мюллер подчеркнул, что этап, когда украинцы массово бежали из страны от войны, завершился. Поэтому он надеется, что положение о помощи украинским беженцам просто не будет необходимости продолжать.

Фото: Временная защита в Польше действует пока до марта 2024 (unsplash.com)

Между тем, посол Украины в Польше Василий Зварыч отмечал в интервью "Главкому", что закон, предоставляющий украинцам льготы наравне с поляками, действует до марта 2024 года.

Размер основной выплаты для украинцев вырастет почти до 8 тысяч гривен

Украинские беженцы в Польше имеют право на получение выплат на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 500 злотых (4864 грн) ежемесячно. С 1 января 2024 года эта социальная помощь вырастет для всех получателей до 800 злотых (7782 грн). Деньги выплачиваются на детей младше 18 лет.

На помощь имеют право иностранцы, легально находящиеся на территории страны с несовершеннолетними детьми. Тем украинцам, которые уже получают эти "детские" выплаты, подавать дополнительное заявление не нужно. Всем получателям Управления социального страхования (ZUS) помощь перечислит автоматически. Все остальные выплаты для семей останутся без изменений.

Фото: Помощь на детей в Польше вырастет (gettyimages.com)

В то же время с 1 февраля начнется прием заявок на назначение пособия по уходу за ребенком на период с 1 июня 2024 по 31 мая 2025 года.

Украинцы, впервые оформляющие социальную помощь "800+", должны отвечать требованиям: легально находиться в Польше и воспитывать несовершеннолетнего ребенка.