Що чекатиме українських біженців у Польщі у 2024 році: основні зміни

Тимчасовий захист – до 4 березня 2024 року

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі діє до 4 березня 2024 року. Рішення про продовження статусу для українців, які втекли від війни, до 2025 року влада ще не ухвалила. Ймовірно, відповідні зміни до законодавства будуть внесені у наступні два місяці.

Тому досі для українців діють ті самі умови перебування та пільги, що й у 2023 році. Тобто українці мають право на безкоштовне житло упродовж 120 днів за програмою "40+". Це означає, що родина поляків чи готель (гуртожиток, пансіонат) отримують від держави 40 злотих (386 грн) на день за надання житла і харчування кожному біженцю з України. Після 120 днів держава продовжує фінансувати житло для вразливих категорій українців, які не можуть працювати та оплачувати своє проживання: багатодітних, людей з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних і матерів із немовлятами.

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

Водночас українці із тимчасовим захистом мають дозвіл працювати будь-де у Польщі. Для цього достатньо оформити упродовж 30 днів з дати прибуття ідентифікаційний номер PESEL UKR. Наявність цього номера підтверджує тимчасовий захист і дає також доступ до безкоштовної державної медицини та шкіл чи дитсадків.

У 2024 році можуть скасувати пільги та виплати

Пільги для українських біженців у Польщі можуть скасувати. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер. В ефірі Polsat News 18 вересня політика запитали про соціальні виплати громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

"Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період триваючого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. На даний момент немає рішення про продовження тих речей, які є в законі", – сказав речник уряду.

Припускалося, що поступове зменшення допомоги може розпочатися у першому кварталі 2024 року. Наразі про офіційне рішення з цього приводу не відомо.

Пьотр Мюллер підкреслив, що етап, коли українці масово тікали з країни від війни, завершився. Тому він сподівається, що положення про допомогу українським біженцям "просто не буде необхідності продовжувати".

Фото: Тимчасовий захист у Польщі діє поки до березня 2024 року (unsplash.com)

Між тим, посол України у Польщі Василь Зварич зазначав в інтерв'ю "Главкому", що закон, який надає українцям пільги на рівні з поляками, діє до березня 2024 року.

Розмір основної виплати для українців зросте до майже 8 тисяч гривень

Українські біженці у Польщі мають право на отримання виплат на кожну неповнолітню дитину у розмірі 500 злотих (4864 грн) щомісяця. Із 1 січня 2024 року ця соціальна допомога зросте для всіх отримувачів до 800 злотих (7782 грн). Гроші виплачуються на дітей до 18 років.

На допомогу мають право іноземці, які легально перебувають на території країни з неповнолітніми дітьми. Тим українцям, які вже отримують ці "дитячі" виплати, подавати додаткову заяву не потрібну. Всім отримувачам Управління соціального страхування (ZUS) допомогу перерахує автоматично. Всі інші виплати для сімей залишаться без змін.

Фото: Допомога на дітей у Польщі зросте (gettyimages.com)

Водночас із 1 лютого розпочнеться прийом заявок на призначення допомоги по догляду за дитиною на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року.

Українці, які вперше оформлюватимуть соціальну допомогу "800+", мають відповідати вимогам: легально перебувати у Польщі та виховувати неповнолітню дитину.