Как не потерять пенсию, если работодатель не платит ЕСВ: адвокат дал важный совет

Если работодатель не платит единого социального взноса, работник рискует потерять часть социальных гарантий - и это касается не только пенсии.

РБК-Украина расспросила адвоката Евгения Булименко, как действовать в такой ситуации и куда обращаться.

Каких выплат можно избавиться

По словам адвоката, неуплата ЕСВ грозит потерей нескольких видов социальных гарантий сразу:

будущей пенсии;

оплаты больничных;

выплат по безработице;

выплат в связи с беременностью и родами.

"Если работодатель не платит за работника единый социальный взнос, работник рискует остаться без надлежащих социальных гарантий (будущая пенсия, получение больничных, выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам)", - отметил Булименко.

Что делать работнику в такой ситуации

Адвокат объяснил алгоритм действий для оказавшихся в подобной ситуации.

Сначала работнику следует письменно обратиться к работодателю с требованием устранить нарушения.

Если работодатель не реагирует, можно подать жалобу:

органа Государственной налоговой службы Украины; органа Государственной службы Украины по трудам.

Кроме того, работник имеет право подать иск в суд и потребовать от работодателя возмещения ущерба, связанного с неуплатой единого социального взноса, рассказал Булименко.