ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как не потерять пенсию, если работодатель не платит ЕСВ: адвокат дал важный совет

06:30 01.07.2026 Ср
2 мин
Неуплаченный ЕСВ может стоить работнику не только пенсии
aimg Елена Чупровская
Как не потерять пенсию, если работодатель не платит ЕСВ: адвокат дал важный совет Фото: чем опасна неуплата ЕСВ работодателем (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Если работодатель не платит единого социального взноса, работник рискует потерять часть социальных гарантий - и это касается не только пенсии.

РБК-Украина расспросила адвоката Евгения Булименко, как действовать в такой ситуации и куда обращаться.

Каких выплат можно избавиться

По словам адвоката, неуплата ЕСВ грозит потерей нескольких видов социальных гарантий сразу:

  • будущей пенсии;
  • оплаты больничных;
  • выплат по безработице;
  • выплат в связи с беременностью и родами.

"Если работодатель не платит за работника единый социальный взнос, работник рискует остаться без надлежащих социальных гарантий (будущая пенсия, получение больничных, выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам)", - отметил Булименко.

Что делать работнику в такой ситуации

Адвокат объяснил алгоритм действий для оказавшихся в подобной ситуации.

Сначала работнику следует письменно обратиться к работодателю с требованием устранить нарушения.

Если работодатель не реагирует, можно подать жалобу:

  1. органа Государственной налоговой службы Украины;
  2. органа Государственной службы Украины по трудам.

Кроме того, работник имеет право подать иск в суд и потребовать от работодателя возмещения ущерба, связанного с неуплатой единого социального взноса, рассказал Булименко.

Напомним, каждый желающий может заранее узнать ориентировочную сумму своей будущей пенсии, не обращаясь в Пенсионный фонд лично. Для этого на сайте ПФУ работает специальный онлайн-калькулятор, где можно сосчитать выплаты самостоятельно.

Напомним, в Украине до сих пор действует пенсия за выслугу лет , но право на нее имеют лишь отдельные категории работников - в частности, авиация, железнодорожники, медики и артисты - и только при наличии специального стажа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Налоги ЕСВ Пенсии в Украине
Новости
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать
Аналитика
"Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым