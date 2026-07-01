Как не потерять пенсию, если работодатель не платит ЕСВ: адвокат дал важный совет
Если работодатель не платит единого социального взноса, работник рискует потерять часть социальных гарантий - и это касается не только пенсии.
РБК-Украина расспросила адвоката Евгения Булименко, как действовать в такой ситуации и куда обращаться.
Каких выплат можно избавиться
По словам адвоката, неуплата ЕСВ грозит потерей нескольких видов социальных гарантий сразу:
- будущей пенсии;
- оплаты больничных;
- выплат по безработице;
- выплат в связи с беременностью и родами.
"Если работодатель не платит за работника единый социальный взнос, работник рискует остаться без надлежащих социальных гарантий (будущая пенсия, получение больничных, выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам)", - отметил Булименко.
Что делать работнику в такой ситуации
Адвокат объяснил алгоритм действий для оказавшихся в подобной ситуации.
Сначала работнику следует письменно обратиться к работодателю с требованием устранить нарушения.
Если работодатель не реагирует, можно подать жалобу:
- органа Государственной налоговой службы Украины;
- органа Государственной службы Украины по трудам.
Кроме того, работник имеет право подать иск в суд и потребовать от работодателя возмещения ущерба, связанного с неуплатой единого социального взноса, рассказал Булименко.
Напомним, каждый желающий может заранее узнать ориентировочную сумму своей будущей пенсии, не обращаясь в Пенсионный фонд лично. Для этого на сайте ПФУ работает специальный онлайн-калькулятор, где можно сосчитать выплаты самостоятельно.
Напомним, в Украине до сих пор действует пенсия за выслугу лет , но право на нее имеют лишь отдельные категории работников - в частности, авиация, железнодорожники, медики и артисты - и только при наличии специального стажа.