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Как подтвердить стаж, если предприятия давно нет: адвокат дала важный совет

06:30 02.07.2026 Чт
4 мин
Что делать, если предприятие исчезло, а трудовой книжки нет?
aimg Елена Чупровская
Как подтвердить стаж, если предприятия давно нет: адвокат дала важный совет Фото: как доказать свой стаж без трудовой книги (Getty Images)
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Трудовая книга потерялась, а предприятие с 90-х или 2000-х давно закрылось - это не приговор для пенсии. Закон предусматривает несколько способов доказать свой стаж даже в этом случае.

Как это сделать, РБК-Украина расспросило адвоката АО "EvrikaLaw" Ольгу Брус.

Почему важна дата 1 января 2004 года

Главный ориентир в этой деле - момент, когда заработал Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В это время понятие "трудовой стаж" заменили на "страховой стаж".

Если речь идет о работе уже после этой даты, отсутствие трудовой книги вообще не проблема. С 2004 года стаж фиксирует система персонифицированного учета Пенсионного фонда - туда работодатели подавали отчеты и платили взносы.

Чтобы подтвердить такой период, достаточно:

  • заказать справку формы ОК-5 или ОК-7;
  • сделать это онлайн через портал электронных услуг ПФУ или приложение "Дія".

Весь период, за который уплачивались налоги, будет зачислен автоматически.

Где искать документы за 90-е годы

Сложнее с периодом до введения электронного учета. Здесь основным доказательством остается трудовая книжка, а в ее отсутствие придется искать другие письменные подтверждения.

Ликвидация предприятия не означает, что документы исчезают бесследно. По закону ликвидатор обязан передать кадровые бумаги - приказы о принятии и увольнении, личные карточки, сведения о зарплате - в архивное учреждение по месту регистрации компании.

Чтобы исправить ошибку в трудовой книжке или подтвердить стаж, следует обратиться в государственный архив области, городской или районный архивный отдел. Там выдают официальную справку, копии приказов или выписки из сведений о выплате зарплаты.

"Для Пенсионного фонда такие архивные справки имеют ту же юридическую силу, что и записи в трудовой книжке", - рассказывает Ольга Брус.

Подтвердить стаж могут и другие документы, сохранившиеся на руках:

  • удостоверение;
  • письменные трудовые договоры;
  • расчетные книги;
  • профсоюзные билеты с отметками об уплате взносов;
  • пропуск на завод с нужными реквизитами.

Когда на помощь приходят свидетели

Случается, что предприятие прекратило работу без официальной процедуры ликвидации и документы в архив никто не передал. Или архивы просто уничтожили – из-за пожара, потопа или боевых действий.

В таком случае действует отдельный порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров №637 - подтверждение стажа через свидетелей.

По словам адвоката, нужно найти по меньшей мере двух человек, работавших вместе с заявителем на том же предприятии в тот же период.

"Главное условие - эти свидетели должны иметь собственные документы, подтверждающие их работу в настоящее время", - отмечает Ольга Брус.

Свидетели приходят в управление Пенсионного фонда и дают письменные показания, на основании которых человеку засчитывают утраченные годы.

В то же время юрист предупреждает: Пенсионный фонд часто относится к такой процедуре придирчиво и требует отдельные справки из архивов о том, что документы уничтожены или не передавались, прежде чем согласится принять во внимание показания.

Что делать, если Пенсионный фонд все равно отказывает

Бывает так, что все справки собраны и свидетели найдены, а Пенсионный фонд все равно не засчитывает стаж - часто из-за формальных придирок к качеству печатей на старых бумагах. В таком случае остается обращаться в административный суд.

Судебная практика в схожих спорах складывается в пользу работников. Верховный Суд не раз указывал, что человек не должен отвечать за то, как работодатель вел кадровую документацию в 90-х.

"Право человека на пенсионное обеспечение не может зависеть от ошибок администрации ликвидируемого предприятия", - отмечает Ольга Брус.

Если суд становится на сторону заявителя, он обязывает Пенсионный фонд отнести спорный период в стаж - и такое решение подлежит обязательному исполнению.

Между тем, РБК-Украина сообщало, что некоторые неработающие пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, имеют право на ежемесячную надбавку почти 1300 гривен на каждого такого иждивенца .

Выплату назначают только при наличии подтвержденных оснований и документов о родстве.

Напомним, что государственный бюджет получил почти 600 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития на финансирование социальных выплат. Эти средства покроют 18 видов помощи, в том числе для семей с детьми, детей-сирот и людей с инвалидностью.

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