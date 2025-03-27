Что ждет Трампа, если он ослабит санкции против России: мнение Зеленского

По его словам, Дональд Трамп пытался установить хорошие дипломатические отношения с Россией, но с таким человеком, как Путин, этот метод не работает и предложение по смягчению санкций в обмен на уступки с его стороны, не сработает.

"Путин не тот человек, который может быть благодарным. Если Дональд Трамп ослабит санкции против России, он сделает только один вывод: он слабый президент и поэтому может перейти к следующему шагу", - считает он.

По словам Зеленского, Путин живет под давлением 24 часа в сутки, в России нет оппозиции - ни в Кремле, ни за пределами Кремля.

"На протяжении 25 лет его целью было сохранение и укрепление своей власти. Он сделал это, убивая своих противников. Но также разделяя Европу, США и европейцев между собой. Потому что он не может сражаться со всеми. Он проиграет. А если он проиграет, то потеряет и свою власть, свой Кремль", - говорит президент.

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