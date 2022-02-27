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SWIFT відключить Росію в найближчі дні

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США, Неділя 27 лютого 2022 07:12
SWIFT відключить Росію в найближчі дні Фото: SWIFT відключить Росію в найближчі дні (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Міжнародна платіжна система SWIF готується відключити російські банки в найближчі дні. Рішення про відключення Російської Федерації від платіжної системи прийняли західні країни, як відповідь на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В SWIFT заявили, що готуються ввести нові заходи західних країн щодо деяких російських банків найближчими днями.

"Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб з'ясувати деталі організацій, на які будуть поширюватися нові заходи, і ми готуємося виконати їх відповідно до юридичних інструкцій", - йдеться в заяві.

Як відомо, Росію відключать не тільки від SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку. Про це розповіла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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