SWIFT відключить Росію в найближчі дні
Фото: SWIFT відключить Росію в найближчі дні (GettyImages)
Міжнародна платіжна система SWIF готується відключити російські банки в найближчі дні. Рішення про відключення Російської Федерації від платіжної системи прийняли західні країни, як відповідь на війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В SWIFT заявили, що готуються ввести нові заходи західних країн щодо деяких російських банків найближчими днями.
"Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб з'ясувати деталі організацій, на які будуть поширюватися нові заходи, і ми готуємося виконати їх відповідно до юридичних інструкцій", - йдеться в заяві.
Як відомо, Росію відключать не тільки від SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку. Про це розповіла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.