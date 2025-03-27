Що чекає на Трампа, якщо він послабить санкції проти Росії: думка Зеленського
Президенту США Дональду Трампу не варто пом'якшувати санкції проти Росії. Тоді глава Кремля Володимир Путін вважатиме його слабким і зробить наступний крок.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За його словами, Дональд Трамп намагався встановити хороші дипломатичні відносини з Росією, але з такою людиною, як Путін, цей метод не працює, і пропозиція щодо пом'якшення санкцій в обмін на поступки з його боку, не спрацює.
"Путін не та людина, яка може бути вдячною. Якщо Дональд Трамп послабить санкції проти Росії, він зробить тільки один висновок: він слабкий президент і тому може перейти до наступного кроку", - вважає він.
За словами Зеленського, Путін живе під тиском 24 години на добу, у Росії немає опозиції - ні в Кремлі, ні за межами Кремля.
"Протягом 25 років його метою було збереження і зміцнення своєї влади. Він зробив це, вбиваючи своїх супротивників. Але також розділяючи Європу, США і європейців між собою. Тому що він не може битися з усіма. Він програє. А якщо він програє, то втратить і свою владу, свій Кремль", - каже президент.
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Питання пом'якшення санкцій проти РФ
Нещодавно за підсумками зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії, Росія оприлюднила підсумкову заяву, в якій перерахувала умови для припинення вогню в Україні.
Зокрема, серед умов фігурує підключення Росії до SWIFT. Зазначимо, що блокування доступу РФ до системи SWIFT є одним з обмежень у зв'язку з вторгненням російських військ в Україну в лютому 2022 року.
Додамо, що буквально вчора в уряді Німеччини заявили, що не знають про якісь зміни санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, про повернення РФ до банківської системи SWIFT.
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