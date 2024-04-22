Что будет со снарядами, которые США пообещали передать ВСУ в марте: ответ Госдепа

Американский чиновник напомнил, что еще в марте США объявили о поставках в Украину артиллерийских снарядов в рамках пакета военной помощи. По его мнению, после прибытия дополнительной помощи от США, которая начнется, когда Конгресс выделит на это средства, "снаряды будут доступны для использования".

Он рассказал, что ранее у Украины была потребность экономить переданные США снаряды, поскольку было неизвестно, когда начнутся следующие поставки.

"Я думаю, что теперь их можно будет использовать побыстрее. Таким образом, пауза (в поставках от США - ред.) уменьшилась, поскольку количество снарядов, которые сохраняли на следующий месяц, теперь может быть использовано сразу, и они уже здесь", - добавил чиновник.