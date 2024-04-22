Що буде зі снарядами, які США пообіцяли передати ЗСУ у березні: відповідь Держдепу

Американський чиновник нагадав, що ще у березні США оголосили про постачання в Україну артилерійських снарядів у рамках пакету військової допомоги. На його думку, після прибуття додаткової допомоги від США, яка розпочнеться, коли Конгрес виділить на це кошти, "снаряди будуть доступні для використання".

Він розповів, що раніше Україна мала потребу економити передані США снаряди, оскільки було невідомо, коли почнуться наступні поставки.

"Я думаю, що тепер їх можна буде використовувати швидше. Таким чином, пауза (у постачаннях від США - ред.) зменшилася, оскільки кількість снарядів, які зберігали на наступний місяць, тепер може бути використана відразу, і вони вже тут", - додав чиновник.