Что будет с войной до конца года: прогноз от командиров "Хартии", "Азова" и Третьего корпуса

Россия осенью готовится провести дополнительную мобилизацию и изменить тактику на фронте, однако Кремль может искать мир уже весной в случае успешной защиты Украиной неба от баллистики и применения новых технологий.

Об этом на конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, говорили командиры "Хартии", "Азова" и Третьего корпуса, сообщает РБК-Украина .

Окно для переговоров будет весной

Россияне сейчас ставят перед собой две ключевые цели - окончательный захват Донецкой и Луганской областей, а также экономический и гражданский террор, чтобы сломить возможности Украины к обороне, говорит командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

"Военное руководство России поставило выполнить эту задачу (захват Донецкой и Луганской областей, - ред.) до середины апреля. Политическое руководство России требует от них закончить это вообще в совершенно фантастические сроки до начала нового 2027 года", - пояснил Белецкий.

По его мнению, у Сил обороны есть все шансы удержать выгодные рубежи, так называемый пояс городов-крепостей в Донецкой области, и улучшить положение на некоторых участках фронта.

"Думаю, в ближайший месяц мы эти улучшения всему миру продемонстрируем", – отметил бригадный генерал.

Вместе с тем он признает, что следующая зима будет очень непростой для Украины.

"Наша победа или поражение здесь будет зависеть от того, закроем ли мы украинское небо этой зимой - от ракетной угрозы, баллистики, и от реактивной угрозы: реактивных дронов типа "Шахед" и "Бандероль", - отметил командир Третьего корпуса.

Если фронт и тыл удержатся следующей зимой, тогда, по мнению Белецкого, в марте-апреле перед Россией встанет экзистенциальный вопрос - зачем и как вообще продолжать войну, поскольку она не достигнет ни одной из своих стратегических целей.

"И я думаю, что это было бы, возможно, идеальным моментом для устойчивых переговоров и устойчивого мира на если не полностью, то в значительной степени на украинских условиях", - сказал Белецкий.

Дроны атакуют из-под земли

Технологии очень быстро меняются на поле боя, говорит командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский.

"То, что было два года назад, это вообще не обсуждается. Технологии меняются, 2-3 месяца и смена", - отметил он.

По словам командира "Хартии", в зоне ответственности его корпуса поле боя "ушло под землю".

"Мы начали воевать под землей. И к нам все приезжают, я показываю, рассказываю, что у вас нет опыта сейчас - Западные страны - проведение фланговой атаки под землей. У нас уже есть. В настоящее время мы применяем дроны от DJI тоже под землей", - рассказал Оболенский.

Что касается защиты неба, то, по его мнению, сейчас нужно вместе с партнерами строить 2-3-эшелонную оборону.

"Если мы верим с вами в технологию, такую, как реактивные дроны, по моему личному мнению, это проблема. Нет, я в них сильно не верю, я верю только в ракеты, которые будут останавливать, и КАБы, и реактивные дроны", - отметил Оболенский.

Здесь, по мнению военного, требуется максимальное привлечение западных партнеров.

"Нужно разрабатывать ракету малой дальности, нужно работать с носителями этих ракет воздух-воздух", - добавил он.

Кремль готовит мобилизацию после выборов

Россия готовится усиливать наступление осенью, говорит командир корпуса "Азов" Денис "Редис" Прокопенко. И этот процесс может начаться очень скоро после местных выборов в РФ.

"На конец сентября месяца до начала зимы противник может достаточно быстро мобилизовать до 600 тысяч военнослужащих. Мы их уже можем увидеть на линии боевого столкновения в ближайшее время к концу этого года", - говорит Прокопенко.

Бросая больше людей на фронт, по мнению командира "Азова", противник будет пытаться до конца осенней кампании зацепиться за какой-нибудь из городов Донецкой области - Доброполье, Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск или Святогорск - и получить возможность выхода на оперативное пространство.

"Мы этого ему сделать не дадим. Шансов на успех у врага нет. Потери на это колоссальные", - отметил военный.

По его подсчетам, за июль на их направлении россияне теряли 123 военнослужащих, а за август - 135.

"Мы ожидаем, что в сентябре будет кульминация летней наступательной кампании, поэтому им нужно показать какой-нибудь результат", - считает Прокопенко.

Уже с октября, по его мнению, от россиян следует ожидать смены тактики.

"Мы связываем это с тем, что будут резкие изменения в погодных условиях. Начнутся сильные дожди, начнутся туманы, сократится световой день. Противник будет вынужден с тактики малых пеших групп пересаживаться на тяжелую бронированную технику и пытаться совершать механизированные прорывы в глубину обороны", - говорит он.

Кроме того, он не исключает, что часть мобилизованного резерва, сформированного к началу зимы, противник может задействовать в целях сковывания усилий Сил обороны, в том числе на границе в Сумской и Черниговской областях, а также продолжать террор столицы.