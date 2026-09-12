Що буде з війною до кінця року: прогноз від командирів "Хартії", "Азову" та Третього корпусу

Росія восени готується провести додаткову мобілізацію і змінити тактику на фронті, проте Кремль може шукати миру вже навесні у разі успішного захисту Україною неба від балістики та застосування нових технологій.

Про це на конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, говорили командири "Хартії", "Азову" та Третього корпусу, повідомляє РБК-Україна .

Вікно для переговорів буде навесні

Росіяни наразі ставлять перед собою дві ключові мети - остаточне захоплення Донецької та Луганської областей, а також економічний і цивільний терор, щоб зламати спроможності України до оборони, каже командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

"Військове керівництво Росії поставило виконати цю задачу (захоплення Донецької та Луганської областей, - ред.) до середини квітня. Політичне керівництво Росії вимагає від них закінчити це взагалі в абсолютно фантастичні строки до початку нового 2027 року", - пояснив Білецький.

На його думку, у Сил оборони є всі шанси втримати вигідні рубежі, так званий пояс міст-фортець на Донеччині, і покращити положення на деяких ділянках фронту.

"Думаю, у найближчий місяць ми ці покращення всьому світу продемонструємо", - зазначив бригадний генерал.

Разом з тим, він визнає, що наступна зима буде дуже непростою для України.

"Наша перемога або поразка тут буде залежати від того, чи закриємо ми українське небо в цю зиму - від ракетної загрози, балістики, й від реактивної загрози: реактивних дронів типу "Шахед" та "Бандероль", - відзначив командир Третього корпусу.

Якщо фронт та тил втримаються наступної зими, тоді, на думку Білецького, у березні-квітні перед Росією постане екзистенційне питання - навіщо і як взагалі продовжувати війну, оскільки вона не досягне жодної зі своїх стратегічних цілей.

"І я думаю, що це було б, можливо, ідеальним моментом для стійких перемовин і стійкого миру на, якщо не повністю, то значною мірою на українських умовах", - сказав Білецький.

Дрони атакують з-під землі

Технології дуже швидко змінюються на полі бою, каже командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський.

"Те, що було два роки назад, це взагалі не обговорюється. Технології змінюються, 2-3 місяці й зміна", - відзначив він.

За словами командира "Хартії", у зоні відповідальності його корпуса поле бою "пішло під землю".

"Ми почали воювати під землею. І до нас всі приїжджають, я показую, розповідаю, що ви не маєте досвіду зараз - Західні країни - проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони від DJI теж під землею", - розповів Оболєнський.

Що ж стосується захисту неба, то, на його думку, наразі потрібно разом з партнерами будувати 2-3-ешелонну оборону.

"Якщо ми віримо з вами в технологію, таку, як реактивні дрони, на мою особисту думку, це проблема. Ні, я в них сильно не вірю, я вірю тільки в ракети, які будуть зупиняти, і КАБи, і реактивні дрони”, - зазначив Оболєнський.

Тут, на думку військового, потрібне максимальне залучення західних партнерів.

"Треба розробляти ракету малої дальності, треба працювати з носіями цих ракет повітря-повітря", - додав він.

Кремль готує мобілізацію після виборів

Росія готується посилювати наступ восени, каже командир корпусу "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. І цей процес може розпочатися максимально швидко після місцевих виборів у РФ.

"На кінець вересня місяця до початку зими противник може досить швидко мобілізувати до 600 тисяч військовослужбовців. Ми їх вже можемо побачити на лінії бойового зіткнення найближчим часом на кінець цього року”, - каже Прокопенко.

Кидаючи більше людей на фронт, на думку командира “Азову”, противник буде намагатися до кінця осінньої кампанії зачепитися за якесь з міст Донецької області - Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ чи Святогірськ - і отримати можливість виходу на оперативний простір.

"Ми цього йому зробити не дамо. Шансів на успіх ворог не має. Втрати на це колосальні", - зазначив військовий.

За його підрахунками, за липень на їхньому напрямку росіяни втрачали 123 військовослужбовці, а за серпень - 135.

"Ми очікуємо, що в вересні буде кульмінація літнього наступальної кампанії, тому їм треба показати якийсь результат", - вважає Прокопенко.

Вже з жовтня, на його думку, від росіян слід очікувати зміну тактики.

"Ми пов'язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах. Почнуться сильні дощі, почнуться тумани, скоротитися світловий день. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніку і намагатися робити механізовані прориви в глибину оборони", - каже Прокопенко.

Крім того, він не виключає, що частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіяти з метою сковування зусиль Сил оборони, зокрема на кордоні у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжувати терор столиці.