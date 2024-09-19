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Что будет с ценами в Украине: глава НБУ озвучил прогноз до конца года

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины прогнозирует рост потребительских цен в Украине до конца 2024 года. В следующем году инфляция замедлится.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube.

Как отметил глава НБУ, в августе потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом исчислении.

По его словам, рост потребительских цен обуславливался влиянием худших урожаев нынешнего года, увеличением расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда, а также эффектами от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

Пышный прогнозирует, что инфляция будет умеренно расти в ближайшие месяцы из-за расширения совокупного спроса вследствие бюджетных расходов, увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов.

"Давление на цены будет сохраняться в ближайшее время, однако в следующем году инфляция замедлится", - сказал он.

Инфляция в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

 

НБУ прогнозирует, что инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапного повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы.

В то же время, Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 год декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.

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Национальный банк УкраиныИнфляция в Украине