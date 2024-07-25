ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что будет с ценами в Украине: НБУ ухудшил прогноз по инфляции

Украина, Четверг 25 июля 2024 14:11
UA EN RU
Что будет с ценами в Украине: НБУ ухудшил прогноз по инфляции Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году до 8,5%. В апреле центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 8,2%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube.

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз - 6,0%), в 2026 году инфляция упадет до 5,0% (предыдущий прогноз - 5,0%).

Что будет с ценами в Украине: НБУ ухудшил прогноз по инфляции

Как отметил Пышный, после продолжительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% в годовом исчислении.

"Ценное давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего увеличения расходов бизнеса, повышения акцизов, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и негативного влияния летней засухи на урожайность этого года", - сказал он.

По его словам, предварительные оценки инфляции в июле подтверждают дальнейшее ускорение.

В то же время инфляция будет оставаться умеренной – 8,5% на конец года. Этому, в частности, будут способствовать меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка. Сдерживающее влияние на цены окажет и дальнейшее действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду, добавил Пышный.

"Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, а также ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году – до 6,6%. В 2026 году инфляция вернется к цели НБУ в 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и последующего улучшение ситуации в энергетике", - сказал Пышный.

Инфляция в Украине

По итогам 2023 потребительская инфляция в Украине составила 5,1%, что значительно ниже, чем в 2022 году (26,6%).

Напомним, потребительские цены в Украине в июне 2024 г. выросли на 2,2%. С начала года цены выросли на 4,3%. Годовая инфляция ускорилась до 4,8%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Цены в Украине
NEWS
"Искандеры" и первый удар с "кассетами": какая угроза нависла над Харьковом и как от нее избавиться
"Искандеры" и первый удар с "кассетами": какая угроза нависла над Харьковом и как от нее избавиться
DAILY
Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война