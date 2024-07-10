Что будет с зарплатами и ценами в Украине: в правительстве улучшили ожидания на 2024 год

Министерство экономики изменило ожидания роста потребительских цен и заработных плат в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэкономики .

По расчетам министерства, потребительские цены в среднем за год возрастут на 5,4%, а в декабре к декабрю – на 7,9%.

В прогнозе правительства, утвержденного в прошлом году, прогнозировалась среднегодовая инфляция 8,5% и 9,7% на декабрь.

Кроме того, ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 гривен, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.