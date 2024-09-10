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Инфляция подскочила до максимума за год: на что в Украине выросли цены

Украина, Вторник 10 сентября 2024 15:30
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Инфляция подскочила до максимума за год: на что в Украине выросли цены Фото: годовая инфляция в августе 2024 года выросла до 7,5% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%.)

Инфляция подскочила до максимума за год: на что в Украине выросли цены

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за август подорожали на 0,9%. Больше всего подорожали яйца - на 7,1% и овощи - на 5,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 2,9%.

Инфляция подскочила до максимума за год: на что в Украине выросли цены

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,2%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 0,1%, здравоохранение подорожало на 1,0%, транспорт - на 0,6%, цены на связь выросли на 0,7%, на отдых и культуру выросли на 0,1%, образование подорожало на 0,3%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,5%, разные товары и услуги на 0,6%.

Инфляция подскочила до максимума за год: на что в Украине выросли цены

Прогноз цен

Напомним, в июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

В то же время Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 год декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.

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Инфляция в Украине Цены в Украине Государственная служба статистики
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