НБУ назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен

По данным Госстата, в августе 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении (г/г) ускорилась до 7,5% с 5,4% в июле. Цены будут расти в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального банка Украины ( НБУ ).

Как отмечается в обзоре, фактические темпы роста цен были незначительно выше траектории прогноза НБУ за июль. В то же время, фундаментальное инфляционное давление усилилось сильнее, чем прогнозировалось. Так, показатель базовой инфляции в августе вырос до 6,5% с 5,7% в июле.

По данным НБУ, ускорение роста потребительских цен было обусловлено прежде всего эффектами худших урожаев нынешнего года и влиянием более высоких затрат бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты перенесения от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

Цены на товары и услуги

Как отметили в НБУ, рост цен на сырые продукты питания возобновился – до 3,7% р/с. Кроме того, рост административно регулируемых цен незначительно ускорился - до 13,7% г/г.

Рост цен на горючее стремительно замедлился – до 10,1% г/г. Такая динамика отражала достаточность запасов горючего и более низкие, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 7,4% г/г. Цены на непродовольственные товары ускорили рост (на 1,9% г/г), прежде всего под влиянием курсового фактора. В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее.

Услуги также дорожали несколько быстрее – на 10,5% г/г под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию, говорится в комментарии

"Потребительская инфляция в августе продолжила расти, но оставалась умеренной и была довольно близка к прогнозу НБУ. Инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапное повышение акцизов и эффекты переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы", - прогнозируют в НБУ.

Инфляция в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. В то же время Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.