О чем будет разговор? Эксперт оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли приедет в Турцию, поскольку с ним не о чем говорить. Аналогично вряд ли даст приемлемый результат встреча президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина.
Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
Эксперт пояснил, что готовность Турции активно способствовать мирным переговорам, в том числе в роли площадки для встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором, объясняется довольно просто.
Турция зарабатывает большие деньги, поскольку покупает российскую нефть. Вторичные санкции США могут привести к потере больших доходов, именно поэтому Турция заинтересована в том, чтобы РФ пошла на мирное соглашение. Европейские санкции против российской нефти также ударят по турецким интересам.
Но есть проблема. Путин вряд ли осмелится приехать в Турцию. А даже если и осмелится - с ним не о чем говорить.
"Я не верю, что Путин приедет в Турцию. Это маловероятно. Если он даже теоретически приедет, то о чем будет разговор? Опять о печенегах и что Украина должна оставить все четыре области?", - отметил Загородний.
Аналогичным образом теоретически возможна встреча Трампа и Си. Но им также по сути не о чем разговаривать, пояснил эксперт. Да, они могут договориться о чем-то, но это будет фактически краткосрочная передышка перед тем, как снова начнется война.
"А встреча Трампа с Путиным даже втроем... А о чем будет разговор? Трамп не будет идти на те переговоры, где он не будет победителем выглядеть. Потому что он везде должен быть красавчиком. Поэтому это все виртуальные вещи - и попытки Турции становиться сильнее", - подытожил Загородний.
Напомним, что 1 августа Путин выступил с рядом очередных больных заявлений. В том числе он заявил, что он якобы хочет завершить войну с Украиной. Но, по его словам, это возможно только на условиях Москвы.
В свою очередь Зеленский в ответ подчеркнул, что если это действительно сигнал о готовности завершить войну, то предложение Украины о встрече на уровне лидеров остается в силе.
Во время последнего раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Но Россия все еще барахтается и находит одну отговорку глупее другой - несмотря на анонсы Турции о том, что за встречу "в целом договорились".
О том, почему Турция анонсирует встречу Зеленского и Путина, прибудет ли на такой саммит еще и Трамп и каковы шансы на то, что он вообще состоится - читайте в материале РБК-Украина.