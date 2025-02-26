Что будет с повесткой, если она совпала с командировкой: объяснение адвоката

Во время мобилизации бывает, что военнообязанному прислали повестку, когда он пребывает в командировке. Или же рабочая поездка приходится на запланированную ранее дату, когда надо лично явиться в ТЦК и СП.

Как действовать в таких случаях и аннулируют ли такую повестку, если человек предоставит ТЦК все нужные поездку документы, в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Повестка совпала с командировкой: что делать

Аннулировать повестку можно лишь в том случае, когда человек явится по ней лично в назначенную дату, говорит адвокат.

"Любые другие варианты не появляться, даже если человек имеет отсрочку, связаны с тем, что человека в дальнейшем могут объявить в розыск. Потому что в приложении Резерв+ будет светиться информация, что происходит нарушение правил воинского учета", – добавляет Катерина Анищенко.

Если говорить о случаях, что в назначенную дату по повестке человек не появился, потому что был в командировке, то человек должен заранее сообщить ТЦК и СП о том, что не сможет прийти, говорит адвокат.

Также нередко повестку с информацией о том, что работнику надо явиться в ТЦК в конкретную дату получает работодатель. В таких случаях работодатель сам должен заблаговременно уведомить военкомат, что не может обеспечить явку работника в этот день.

"Если речь идет о том, что человек был в командировке и в этот момент узнал о получении повестки, он должен взять приказ на командировку, желательно также взять приказ на трудоустройство. И появиться с этими документами лично в ТЦК с целью устранения возможных последствий за неявку по повестке", – объясняет специалист "Riyako&Partners".