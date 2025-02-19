Обжалование решения о мобилизации: как действовать, если вас незаконно забрали в армию

Военнообязанные имеют право обжаловать решение о мобилизации, если процедура состоялась с нарушением законодательства.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, как можно обжаловать мобилизационное решение.

Как обжаловать решение через ТЦК

Основанием для обжалования мобилизации конкретного лица может стать наличие у него брони, которую не учли при принятии решения в ТЦК, или же непригодность к службе по состоянию здоровья, наличие жены с инвалидностью, трое и больше несовершеннолетних детей или нарушение процедуры вручения повестки и тому подобное.

"Если вы считаете, что решение о мобилизации принято с нарушениями, например, есть основания для отсрочки или вас мобилизовали незаконно, можно подать жалобу в ТЦК и СП", - объясняет Франчук.

Какая процедура:

подать письменное заявление в соответствующий ТЦК с требованием пересмотреть решение;

приложить документы, подтверждающие основания для отсрочки (медицинские справки, документы об уходе за лицом с инвалидностью, документы об обучении и т.д.);

получить письменный ответ от ТЦК.

"ТЦК может самостоятельно отменить ошибочное решение, но часто дело приходится решать в суде", - говорит юрист.

Как обращаться с жалобой в суд

Если ТЦК не отменил решение, его можно обжаловать в суде в течение 6 месяцев с момента получения.

Для этого нужно:

подать административный иск в окружной административный суд (по месту расположения ТЦК);

в иске указать, какие нормы нарушены (например, мобилизовали человека, который имеет отсрочку или не подлежит призыву);

приложить доказательства (выписку из реестра военнообязанных, медицинские справки, документы о семейном положении и т.д.);

суд может принять обеспечительные меры (приостановить действие решения на время рассмотрения дела).

Когда можно обжаловать решение через ВВК

Если лицо мобилизовали несмотря на проблемы со здоровьем, оно может обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВВК), подав апелляцию в высшую ВВК. Если решение не изменено - обратиться в суд.

"Важно, что обжалование решения о мобилизации не дает автоматического права не являться в военную часть, пока не будет решения суда или приостановления приказа", - объясняет Франчук.

Для обжалования мобилизационного решения у военнообязанного должно быть законное основание (фото иллюстративное: Getty Images)

Есть ли прецеденты отмены мобилизационных решений

Франчук отмечает, что в Украине уже есть успешные случаи, когда граждане оспаривали решение о мобилизации из-за нарушения законодательства.

"Мужчина получил повестку на улице без официального подтверждения вручения, после чего его мобилизовали. Он обжаловал это решение в суде. Суд признал мобилизацию незаконной, поскольку вручение повестки не соответствовало процедуре (отсутствовала личная подпись о получении, не было официального вызова на медкомиссию)", - говорит юрист.

Также были признаны недействительными решения ВВК из-за ошибочного диагноза.

"Гражданина мобилизовали, признав его годным, хотя он имел хроническое заболевание, которое дает основания для отсрочки. Медицинская комиссия не учла все документы и не провела дополнительного обследования. Суд обязал провести повторное медицинское обследование, после чего ВВК изменила решение, признав мужчину непригодным к службе", - говорит Франчук.

Кроме этого были случаи, когда мобилизационное решение отменили, поскольку сначала во внимание не приняли отсрочку военнообязанного из-за ухода за родственником с инвалидностью.