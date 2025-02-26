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Що буде з повісткою, якщо вона співпала відрядженням: пояснення адвоката

Україна, Середа 26 лютого 2025 06:55
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Що буде з повісткою, якщо вона співпала відрядженням: пояснення адвоката Мобілізація в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Катерина Аніщенко

Під час мобілізації буває, що військовозобов'язаному прислали повістку, коли він перебуває у відрядженні. Або ж робоча поїздка припадає на заплановану раніше дату, коли треба особисто з’явитися в ТЦК і СП.

Як діяти в таких випадках і чи анулюють таку повістку, якщо людина надасть ТЦК всі потрібні документи, в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Повістка співпала з відрядженням: що робити

Анулювати повістку можна лише в тому разі, коли людина з’явиться по ній особисто в призначену дату, каже адвокат.

"Будь-які інші варіанти не з’являтися, навіть якщо людина має відстрочку, пов’язані з тим, що людину в подальшому можуть оголосити в розшук. Бо в додатку Резерв+ буде світитися інформація, що відбувається порушення правил військового обліку", – додає Катерина Аніщенко.

Якщо говорити про випадки, що у призначену дату по повістці людина не з’явилася, бо була у відрядженні, то людина має завчасно повідомити ТЦК та СП про те, що не зможе прийти, каже адвокат.

Також нерідко повістку з інформацією про те, що працівнику треба з’явитися в ТЦК в конкретну дату отримує роботодавець. В таких випадках роботодавець сам має завчасно повідомити військкомат, що не може забезпечити явку працівника в цей день.

"Якщо йдеться про те, що людина була у відрядженні і в цей момент дізналася про отримання повістки, вона має взяти наказ на відрядження, бажано також взяти наказ на працевлаштування. І з’явитися з цими документами особисто до ТЦК з метою усунення можливих наслідків за неявкою по повістці", – пояснює фахівець "Riyako&Partners".

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