Что будет, если каждый вечер есть фисташки? Результат удивит всех

Чем полезны фисташки для кишечника

Употребление примерно полстакана фисташек каждый вечер в течение 12 недель может улучшить кишечный микробиом у взрослых. Это может привести к увеличению количества полезных бактерий.

Этот эффект может быть связан с питательными веществами, содержащимися в фисташках, такими как клетчатка, полифенолы и пребиотики, которые поддерживают полезные кишечные бактерии и могут помочь уменьшить воспаление.

Общая польза для здоровья

Укрепляет здоровье сердца

Фисташки наиболее известны своими полезными для сердца свойствами. Регулярное употребление снижает общий уровень холестерина, "плохого" холестерина и триглицеридов.

Исследования показали, что фисташки снижают кровяное давление при регулярном употреблении.

Высокое кровяное давление связано с такими состояниями, как инфаркты и инсульты, поэтому поддержание здорового кровяного давления является ключом к предотвращению других заболеваний.

Кроме того, фисташки богаты питательными веществами, такими как полезные жиры, клетчатка, калий, витамин B6 и антиоксиданты. Они могут помочь уменьшить воспаление и защитить клетки от повреждения.

Орехи также могут улучшать функцию кровеносных сосудов и уменьшать жесткость артерий, что способствует здоровому сердцу.

Контроль уровня сахара в крови

Фисташки могут способствовать лучшему контролю уровня сахара в крови, особенно для людей с преддиабетом, метаболическим синдромом или высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление до 1/3 стакана фисташек ежедневно может снизить уровень сахара в крови натощак, уровень инсулина и инсулинорезистентность.

Способствуют снижению веса

Люди, которые ежедневно включали фисташки в свой рацион, как правило, потребляли больше клетчатки и меньше добавленного сахара по сравнению с теми, кто этого не делает.

Поэтому фисташки являются полезной закуской для тех, кто стремится похудеть или поддерживать вес, поскольку диеты с высоким содержанием клетчатки могут помочь дольше чувствовать сытость.

Это особенно актуально в сочетании со здоровым питанием и регулярной физической активностью.

Пищевая ценность фисташек

По сравнению с другими распространенными орехами, фисташки отличаются своей питательностью. Они содержат больше клетчатки, незаменимых аминокислот, калия и витамина А, чем некоторые другие орехи. Кроме того, они являются хорошим источником белка.

Вот что вы получите в порции неочищенных фисташек весом почти 30 граммов: