Доллар будет дешевле 45 гривен: финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу

Фото: курс доллара будет расти не так быстро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев. Однако доллар подорожает не так сильно, как прогнозировали ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Финансовые аналитики в мае 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,47 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 44,75 грн/доллар По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в мае ухудшились до 43,10 грн/доллар по сравнению с 42,50 грн/доллар в апреле. Банкиры в апреле прогнозировали 45,29 грн/доллар по сравнению с 45,31 грн/доллар в январе. Руководители предприятий ждали курс 44,23 грн/доллар (прогноз за февраль).

