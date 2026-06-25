Что будет с долларом и евро до конца года: прогноз для валютного рынка

Во второй половине 2026 года ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и прогнозируемой без рисков неконтролируемых шоковых скачков. Согласно базовому сценарию курс доллара будет находиться в коридоре 45,5–46,5 грн, а курс евро – в пределах 52,5–53,5 грн.

Главное:

Прогноз для доллара: во втором полугодии базовый курс будет в коридоре 45,5–46,5 грн.

во втором полугодии базовый курс будет в коридоре 45,5–46,5 грн. Прогноз для евро: стоимость европейской валюты ожидается в пределах 52,5–53,5 грн.

стоимость европейской валюты ожидается в пределах 52,5–53,5 грн. НБУ: режим "управляемой гибкости" и валютные интервенции регулятора делают невозможным резкие или неконтролируемые скачки.

режим "управляемой гибкости" и валютные интервенции регулятора делают невозможным резкие или неконтролируемые скачки. Ключевой фактор: стабильность рынка обеспечит регулярная международная помощь, в частности, кредитный пакет ЕС на 90 млрд евро.

стабильность рынка обеспечит регулярная международная помощь, в частности, кредитный пакет ЕС на 90 млрд евро. Гривневые депозиты: текущие ставки на уровне 14–14,5% полностью перекроют девальвационные риски и защитят сбережения от инфляции.

Что удерживает баланс курса

По словам эксперта, главным инструментом сохранения равновесия будет оставаться режим "управляемой гибкости" Национального банка. Регулятор при необходимости будет оперативно сглаживать чрезмерные колебания с помощью валютных интервенций, что позволит рынку адаптироваться к сложным условиям.

Стабильность рынка будет иметь фундаментальное значение для ожиданий вкладчиков и инвестиций бизнеса. При этом текущая математика рынка свидетельствует, что гривневые депозиты со ставками 14–14,5% будут полностью перекрывать девальвационные риски и оградят сбережения от обесценения.

Что будет влиять на курс до конца 2026 года

Сергей Мамедов выделил следующие ключевые факторы влияния на курс доллара и евро во втором полугодии

Международная финансовая помощь. Стабильные и регулярные заграничные поступления (в том числе масштабный кредитный пакет ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы) обеспечивают прочность бюджета, поддерживают международные резервы НБУ и существенно снижают давление на национальную валюту.

Стабильные и регулярные заграничные поступления (в том числе масштабный кредитный пакет ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы) обеспечивают прочность бюджета, поддерживают международные резервы НБУ и существенно снижают давление на национальную валюту. Военный фактор и инфраструктура. Риски обострения ситуации безопасности, а также потенциальные атаки врага на энергетическую, производственную или логистическую инфраструктуру оказывают непосредственное влияние на финансовое состояние предприятий и увеличивают их потребность в валюте.

Риски обострения ситуации безопасности, а также потенциальные атаки врага на энергетическую, производственную или логистическую инфраструктуру оказывают непосредственное влияние на финансовое состояние предприятий и увеличивают их потребность в валюте. Динамика инфляции. Ожидается, что годовая инфляция удержится в пределах 8–9%. Это позволит Нацбанку избежать дополнительных жестких ограничений и продолжать предполагаемую монетарную политику.

Ожидается, что годовая инфляция удержится в пределах 8–9%. Это позволит Нацбанку избежать дополнительных жестких ограничений и продолжать предполагаемую монетарную политику. Спрос со стороны импортеров и ситуация на рынке горючего. Объемы закупки импортных товаров и стабилизация цен на бензин и дизель напрямую формируют ежедневный баланс спроса и предложения на торгах.

В целом, несмотря на вызовы войны и значительные потребности госбюджета, курсовые изменения будут умеренными и контролируемыми, а резкое ослабление гривни пока маловероятно.

Напомним, правительство прогнозирует, что к концу 2029 года курс доллара может составить 51,5 гривны. Согласны ли с такими ожиданиями эксперты – читайте в нашем материале.