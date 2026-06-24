ПриватБанк или Ощадбанк: где лучший курс и почему не выгодно менять "старые" доллары на новые

Банки предлагают разные условия обмена валют в зависимости от того, как вы проводите операцию - наличными в кассе или через мобильное приложение. По состоянию на 24 июня 2026 года ПриватБанк выгоднее для покупки валюты, в то время как Ощадбанк предлагает лучшие условия для ее продажи.

Сколько сегодня стоит валюта в популярных банках и почему не выгодно менять "старые" доллары на новые - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют ПриватБанк

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45 гривен, а покупает - по 44,4 гривны. При покупке картой за доллар придется заплатить 45,04 гривны, а сдать можно чуть дороже - 44,55 гривны.

Евро в отделениях "Привата" сегодня можно купить по 51,35 гривны, а сдать - по 50,35 гривны. При покупке картой европейская валюта обойдется в 51,54 гривны, а сдать можно по 50,64 гривны.

Курс валют Ощадбанк

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллар по 45,20 гривен, а покупает - по 44,65 гривны. Карткой же доллар можно купить по 45,10 гривен, а сдать - по 44,70 гривны.

Евро в мобильном "Ощаде" сегодня можно купить по 51,75 гривны, а сдать - по 50,90 гривен. Карточкой евро обойдется в 51,60 гривны при покупке, а сдать можно по 51 гривну.

Где выгоднее менять валюту

Доллар

Для покупки: Самый выгодный курс предлагает ПриватБанк (наличные) - 45,00 грн.

Для продажи: Самый высокий курс для клиента установлен в Ощадбанке (карточный/приложение) - 44,70 грн.

Евро

Для покупки: Самый низкий курс зафиксирован в ПриватБанке (наличные) - 51,35 грн.

Для продажи: Наибольшую сумму в гривне за ваши евро можно получить в Ощадбанке (карточный/приложение) - 51,00 грн.

Почему не выгодно менять "старые" доллары на новые

Владельцы долларов "старого" образца часто хотят обменять их на новые купюры, однако такая операция приводит к финансовым потерям.

В чем сложность обмена:

Банковская система не предполагает прямого обмена старых банкнот на новые. Единственный доступный способ - двойной обмен: сначала продажа "старой" валюты за гривну, а затем покупка "новой" валюты (при условии ее наличия в кассе).

Какие риски и потери:

Во время такой двойной операции вы теряете деньги из-за разницы между курсом покупки и продажи валюты в банке (спреде).

Пример на сумме 1000 долларов (по состоянию на 24 июня 2026 года):

Вы продаете 1000 "старых" долларов по курсу 44,4 грн - получаете 44 400 грн.

Вы покупаете 1000 "новых" долларов по курсу 45 грн - вам нужно потратить 45 000 грн.

Результат: Чтобы получить ту же сумму в "новых" долларах, вам придется доплатить 600 грн.