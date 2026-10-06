Что бизнес покупает вместе с MacBook

Почему два внешне одинаковых ноутбука могут стать совершенно разными активами для IT-отдела и что действительно покупает бизнес вместе с рабочей техникой — в колонке руководителя отдела по развитию Apple B2B АСБИС-Украина Александра Лисика специально для РБК-Украина .

В корпоративной технике меня давно удивляет одна вещь. Компания может месяцами согласовывать бюджет, политики доступа, требования к защите данных и перечень разрешенного программного обеспечения, а в момент закупки все вдруг сводится к знакомому: "Тут такой же ноутбук дешевле".

На первый взгляд, действительно такой же. Но для бизнеса два внешне идентичных устройства могут оказаться совершенно разными активами. Важно не только то, какой Mac компания покупает, но и то, как он попадет в корпоративную среду: сможет ли IT-команда заранее организовать его регистрацию и управление, автоматически применить необходимые настройки и программы или каждый новый ноутбук придется отдельно готовить вручную.

В этой системе немаловажную роль играет Apple Business. Платформа позволяет организовать работу компании с корпоративными устройствами и их дальнейшим управлением, а вместе с MDM — централизованно применять определенные IT-командой настройки, политики и рабочие программы.

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В результате часть процессов, ранее начинавшихся только после того, как ноутбук физически попадал в IT-отдел, может быть подготовлена заранее.

Именно поэтому разговор о корпоративной гигиене я начинаю не с паролей и не с антивирусов. Она начинается раньше — с того, как устройство попало в компанию и насколько хорошо бизнес понимает, что будет с ним происходит в течение следующих нескольких лет.

Безопасность начинается еще до первого пароля

Цифровую гигиену часто объясняют через поведение сотрудника: не открывать подозрительные вложения, использовать сложные пароли, не передавать доступы коллегам, своевременно обновлять программы. Все это нужно, но корпоративная безопасность не может держаться лишь на предположении, что сотни людей никогда не ошибутся.

Для бизнеса корпоративная гигиена — это, прежде всего, порядок работы с техникой на протяжении всего ее жизненного цикла. Компания должна знать происхождение устройства, понимать, кто вправе им управлять, какие приложения могут на нем работать, к каким корпоративным ресурсам получает доступ пользователь, что произойдет с данными в случае потери ноутбука и как будут закрыты доступы после увольнения сотрудника.

В macOS есть встроенные механизмы шифрования, проверки программ и защиты от вредоносного программного обеспечения. На корпоративном уровне к этому прилагается Apple Business, помогающий организовать корпоративную регистрацию устройств и их дальнейшее управление.

Вместе с MDM (Mobile Device Management — централизованным дистанционным управлением устройствами) IT-команда может применять необходимые настройки, политики безопасности и рабочие программы для корпоративной техники.

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Но важно не преувеличивать роль самой технологии. Если доступы бывших сотрудников остаются активными месяцами, несколько человек работают под одной учетной записью, а никто точно не знает, где находится часть ноутбуков, даже самые лучшие инструменты не исправят плохо организованные процессы. Технология работает тогда, когда она поддерживает правила компании и убирает с них лишнюю ручную работу.

Ноутбук еще в пути. Для компании он уже свой

Традиционный путь корпоративного компьютера достаточно длинный. Он приезжает в офис, IT-специалист открывает коробку, устанавливает нужные программы, настраивает защиту и доступы, проверяет все еще раз, после чего устройство наконец-то можно передать работнику. Если человек работает в другом городе, ноутбук после этого снова уезжает курьером.

Когда у компании двадцать работников, такой процесс не кажется большой проблемой. Когда их несколько сотен, люди работают в разных городах, а новые коллеги регулярно присоединяются к команде, десятки мелких ручных операций превращаются в постоянную нагрузку на IT.

В экосистеме Apple этот маршрут можно сократить с помощью Apple Business и автоматического развертывания или zero-touch deployment. Если корпоративная закупка и регистрация устройств организованы должным образом, IT-команда может заранее подготовить для нового Mac необходимые корпоративные настройки, а они применятся при первом запуске и подключении к интернету.

Мне нравится объяснять эту модель очень просто: MacBook может еще ехать к новому сотруднику во Львов или Днепр, но для компании он уже не является неизвестным устройством. Человек открывает коробку и начинает работать на уже настроенном устройстве, а IT-отделу не нужно сначала организовывать отдельное путешествие через свой офис.

Конечно, это не происходит автоматически только потому, что на коробке написано Apple. Заказчик и поставщик должны правильно организовать добавление техники в корпоративную среду, поэтому для B2B-покупателя вопросы к продавцу должны заканчиваться не на цене, сроках поставки и гарантии. Важно еще до оплаты осознать, как конкретно эти устройства будут введены в эксплуатацию и сколько ручной работы остается команде заказчика.

Серая техника для бизнеса — экономия только к первой проблеме

Именно здесь следует называть вещи своими именами. Для корпоративного парка происхождение техники – не второстепенная деталь и не вопрос нескольких процентов разницы в цене.

Бизнесу важно иметь понятную цепь снабжения, надлежащие документы на товар, ответственного продавца и предполагаемые условия дальнейшего сервиса.

Неофициальный канал добавляет в эту закупку переменные, которые компании сложнее проверить и контролировать. Бизнес может не знать полной истории конкретного устройства: где он был приобретен, использовался ли раньше или остался связанным с другой организацией.

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Совместную технику можно добавить в корпоративное управление вручную, однако это уже другой процесс, который имеет свои особенности и требует дополнительного внимания IT-команды.

Для корпоративной закупки важно и подтверждено легальное происхождение техники. Компания работает с документами, учитывает активы, платит налоги и ожидает такой же прозрачности от цепи поставок.

Поэтому низшая цена сама по себе не может быть достаточным аргументом, если вместе с ней бизнес получает вопрос происхождения товара, его истории или дальнейшей поддержки.

Когда компания покупает десятки или сотни рабочих мест и должна гарантировать их управляемость, прогнозируемость важнее разовой экономии на нескольких процентах.

Мне кажется, что мы вообще недостаточно часто воспринимаем происхождение техники как характеристику устройства. Память, диагональ и процессор всегда есть в спецификации, а истории ноутбука там нет.

Однако именно она иногда определяет, как легко этот компьютер станет частью корпоративной инфраструктуры и сколько неожиданной работы создаст после покупки.

Цена в счете – только начало расчета

Корпоративные закупки любят цифры, которые легко поставить рядом. Есть два коммерческих предложения, одно из них дешевле — значит, на первый взгляд, решение очевидно. Но цена в счете показывает только то, сколько компания потратит в день покупки.

После этого начинаются другие расходы: настройки, лицензии, работа IT-команды, обращение к поддержке, ремонты, простое сотрудников, энергопотребление, обновление парка. В конце жизненного цикла устройство получит определенную остаточную стоимость или, наоборот, создаст дополнительные затраты на замену.

Для такого расчета существует TCO (Total Cost of Ownership – совокупная стоимость владения). Это значительно более полезна для бизнеса метрика, чем простая закупочная цена, потому что она отвечает на другой вопрос: сколько компании будет стоить это устройство за весь период работы.

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В июне 2026 года Forrester Consulting опубликовала исследование The Total Economic Impact of Apple Mac at Work, проведенное по заказу Apple. Аналитики опросили 265 респондентов, провели интервью с технологическими управленцами и на основе полученных данных построили модель условной международной организации.

Это важное уточнение: полученные результаты нельзя автоматически переносить на любую украинскую компанию, но они хорошо показывают, какие расходы часто остаются за пределами закупочной таблицы.

В модели Forrester экономия совокупной стоимости владения составляла 760 долларов на один Mac за пять лет по сравнению с PC, а количество обращений к технической поддержке было на 55% меньше.

Для меня ценность этих цифр не столько в конкретных 760 долларах, сколько в самом способе считать: к стоимости компьютера наконец-то прибавляется время людей.

Одно лишнее ручное действие IT-специалиста практически незаметно. Но если его нужно повторить тысячу раз, а потом еще обслуживать последствия тысячи одинаковых решений, это уже не техническая мелочь, а операционная модель компании.

В Украине батарея давно перестала быть вопросом комфорта

Есть еще один параметр, который сегодня украинский бизнес оценивает совсем не так, как несколько лет назад. Раньше продолжительность работы ноутбука от батареи была преимущественно вопросом удобства: можно подольше поработать в кафе, поезде или во время перелета. После нескольких лет аварийных отключений автономность стала частью непрерывности работы.

Человек может иметь правильно настроенные доступы, нужные приложения и стабильную связь, но если посреди рабочего дня ноутбук выключается вместе со светом, бизнес-процесс все равно останавливается.

Компании инвестируют в генераторы, зарядные станции, резервные сети, однако, в конце этой цепи всегда остается конкретный работник с конкретным устройством.

В то же время, автономность тоже не стоит оценивать по одной цифре из презентации производителя. Видеосвязь, работа с кодом, большие файлы, браузер с десятками вкладок нагружают систему по-разному, поэтому перед большой закупкой важно проверять технику в реальных сценариях именно своей команды.

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Это касается не только батареи. Пилотное внедрение нескольких устройств позволяет увидеть совместимость с корпоративным программным обеспечением, реальную нагрузку на поддержку и то, насколько удобно люди работают с новой техникой. В масштабной закупке несколько недель такого тестирования могут оказаться более ценными, чем еще одна таблица характеристик.

Корпоративный Mac покупают не на день, а на годы

Пожалуй, главная проблема корпоративных закупок состоит в том, что сами компьютеры изменились быстрее, чем способ, которым мы привыкли их оценивать.

Мы до сих пор ставим рядом процессор, память, накопитель, гарантию и цену, хотя современное рабочее устройство давно стало частью более широкой системы.

Через него сотрудник получает доступ к корпоративным данным и сервисам, через него компания реализует часть кибербезопасности, с него начинается онбординг нового работника и вокруг него строится часть работы IT-поддержки. Именно поэтому ошибка в закупке редко остается ошибкой закупщика.

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Я не предлагаю перестать считать цену – наоборот, бизнес должен считать ее очень внимательно. Но наряду с ценой нужно видеть происхождение устройства, его управляемость, нагрузку на IT, реальный срок эксплуатации, автономность, затраты на поддержку и произошедшее с техникой в конце этого цикла.

Тогда и вопрос "где этот MacBook дешевле?" звучит уже несколько иначе. Потому что для бизнеса хороший корпоративный компьютер — не тот, на котором удалось сэкономить на этапе тендера, а тот, который несколько лет просто выполняет свою работу: работник работает, IT-отдел не гасит лишние пожары, а компания точно знает, что происходит с ее техникой.