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Контрабанда iPhone в Украине сократилась: дистрибьютор рассказал, что изменилось

18:59 07.09.2026 Пн
3 мин
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По итогам полугодия 2026 года доля авторизованной техники выросла вдвое
aimg Юлия Бойко
Контрабанда iPhone в Украине сократилась: дистрибьютор рассказал, что изменилось Контрабанда iPhone в Украине сократилась (фото: Getty Images)
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Доля iPhone, официально импортируемых и продаваемых в Украине с уплатой всех налогов, за последний год выросла примерно вдвое.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Иван Павлик, генеральный директор компании "АСБИС-Украина", являющейся авторизованным дистрибьютором техники Apple в Украине.

По оценкам экспертов "АСБИС-Украина", осенью 2025 года доля авторизованной техники составила около 20%, а по итогам первого полугодия 2026 приблизилась к 40%.

"Это существенное изменение рынка. Но в то же время около 60% iPhone все еще продаются вне авторизованного канала, поэтому потенциал для дальнейшей детенизации остается огромным", - отметил он.

По оценкам компании, объем неавторизованного рынка техники может достигать 1 млрд долларов в год, а потенциальные потери государственного бюджета от неуплаты НДС только по неофициальным iPhone могут достигать 5-6 млрд грн.

Государство усиливает контроль над рынком

Одной из причин таких изменений Павлик называет более системное внимание к рынку электроники со стороны государственных органов - БЭБ, Налоговой службы, Таможни.

Дальнейшую детенизацию рынка техники эксперт связывает с запуском системы использования IMEI (уникального номера мобильного устройства) для контроля обращения средств связи.

Система предполагает прослеживаемость смартфона на разных этапах его обращения: внесение IMEI во время таможенного оформления, в перспективе – в фискальный чека, а также использование информации мобильных операторов об активации устройств.

"Идея состоит в том, чтобы видеть весь путь смартфона - от пересечения границы до продаж и первой активации в сети. Это значительно усложняет возможность потерять или наоборот "найти" неофициальный товар между разными этапами его обращения", - объясняет Павлик.

Новинки быстрее попадают в Украину

В то же время, по его словам, самими проверками теневой рынок не преодолеть. Поэтому дистрибьютор реализует немало проектов, чтобы сделать авторизованную технику более безопасной и экономически привлекательной для покупателя. Для этого дистрибьютор работает над скоростью поставок, развитием финансовых программ и другими проектами.

К примеру, еще несколько лет назад новая техника глобальных брендов могла официально появляться в Украине через два-три месяца после старта на ключевых рынках. В последние годы усилиями дистрибьютора Украина попадает во вторую волну на старте продаж новинок Apple. И это важно не только покупателю.

"Чем быстрее официальный продукт выходит на украинский рынок, тем меньше места остается для неавторизованных продавцов, которые используют период между глобальным и украинским стартами", - уверен Павлик.

Более половины техники Apple покупают в кредит

Еще одним фактором развития авторизованного рынка явилась доступность техники и развитие финансовых программ.

По данным "АСБИС-Украина", более 50% продаж техники Apple сегодня производится с использованием кредитных или партнерских финансовых программ.

К этому прилагаются trade-in, кэшбеки, гарантия производителя и авторизованный сервис.

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