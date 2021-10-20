"Щит Союзу": Росія оголосила масштабні навчання з Білоруссю в 2023 році

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, на спільній колегії військових відомств РФ і Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Зокрема, було затверджено план забезпечення військової безпеки до 2024 року.

"Найбільш масштабним заходом, передбаченим цим документом, стануть спільні навчання "Щит Союзу", які проведемо в 2023 році", - сказав Шойгу.

Зазначимо, зазвичай спільні навчання проводяться один раз на два роки по черзі - на території Білорусі вони називаються "Захід", в Росії - "Щит Союзу".