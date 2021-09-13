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Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400

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Мінськ, Понеділок 13 вересня 2021 11:40
Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400 Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко має намір придбати у Росії озброєння на загальну суму понад 1 млрд доларів. Білоруська армія хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси C-400.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Лукашенка під час візиту на полігон у рамках військових навчань "Захід-2021".

За його словами, він це обговорював з Путіним. Обговоренню цього питання була присвячена значна частина його розмови.

"У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси... Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися - 1200 км кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам дуже згодяться", - заявив Лукашенко.

За його словами, Путін дав доручення міністру оборони пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси.

Нагадаємо, Лукашенко домовився з Путіним про озброєння на 1 млрд доларів.

Зазначимо, у ЗСУ назвали кількість російських військових у Білорусі.

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