Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400
Олександр Лукашенко має намір придбати у Росії озброєння на загальну суму понад 1 млрд доларів. Білоруська армія хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси C-400.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Лукашенка під час візиту на полігон у рамках військових навчань "Захід-2021".
За його словами, він це обговорював з Путіним. Обговоренню цього питання була присвячена значна частина його розмови.
"У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси... Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися - 1200 км кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам дуже згодяться", - заявив Лукашенко.
За його словами, Путін дав доручення міністру оборони пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси.