"Щит Союза": Россия объявила масштабные учения с Беларусью в 2023 году

Россия и Беларусь в 2023 году проведут новые масштабные военные учения "Щит Союза". Это аналог учений "Запад", которые проводятся на белорусской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси договорились о новых масштабных учениях. В частности, был утвержден план обеспечения военной безопасности до 2024 года.
"Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу.
Отметим, обычно совместные учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Беларуси они называются "Запад", в России - "Щит Союза".
Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь планирует разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Кроме того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Россия поддержит Беларусь в случае вооруженного конфликта.