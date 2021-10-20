"Щит Союза": Россия объявила масштабные учения с Беларусью в 2023 году

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси договорились о новых масштабных учениях. В частности, был утвержден план обеспечения военной безопасности до 2024 года.

"Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу.

Отметим, обычно совместные учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Беларуси они называются "Запад", в России - "Щит Союза".