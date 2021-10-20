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"Щит Союза": Россия объявила масштабные учения с Беларусью в 2023 году

Автор: Сергей Новиков

Россия и Беларусь в 2023 году проведут новые масштабные военные учения "Щит Союза". Это аналог учений "Запад", которые проводятся на белорусской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси договорились о новых масштабных учениях. В частности, был утвержден план обеспечения военной безопасности до 2024 года.

"Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу.

Отметим, обычно совместные учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Беларуси они называются "Запад", в России - "Щит Союза".

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь планирует разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Кроме того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Россия поддержит Беларусь в случае вооруженного конфликта.

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