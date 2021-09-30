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"Я не лякаю": Лукашенко заявив про підтримку з боку Росії у разі військового конфлікту

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Мінськ, Четвер 30 вересня 2021 16:47
"Я не лякаю": Лукашенко заявив про підтримку з боку Росії у разі військового конфлікту Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко заявив, що Росія підтримає Білорусь у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва і Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лукашенка телеканалу CNN, витяги якого наводить "Белта".

За його словами, Мінськ вже давно є форпостом Союзної держави і на західному напрямку вже створена єдина армія Росії та Білорусі.

"Єдине збройне угруповання, основою якого є Білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю", - додав Лукашенко.

Він також уточнив, що поки розмови про "форпост" на західному кордоні РФ безпідставні. Але в разі необхідності Росія і Білорусь створять його протягом місяця.

Нагадаємо, у квітні Лукашенко заявив про готовність Росії розвернутися в тилу в разі нападу на Білорусь.

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Олександр Лукашенко Російська Федерація Білорусь
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