"Я не лякаю": Лукашенко заявив про підтримку з боку Росії у разі військового конфлікту

Олександр Лукашенко заявив, що Росія підтримає Білорусь у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва і Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лукашенка телеканалу CNN, витяги якого наводить "Белта" .

За його словами, Мінськ вже давно є форпостом Союзної держави і на західному напрямку вже створена єдина армія Росії та Білорусі.

"Єдине збройне угруповання, основою якого є Білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю", - додав Лукашенко.

Він також уточнив, що поки розмови про "форпост" на західному кордоні РФ безпідставні. Але в разі необхідності Росія і Білорусь створять його протягом місяця.